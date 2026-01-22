Дупка на софийско кръстовище заради строежа на метрото

На кръстовището на ул. Гео Милев и Слатинска в София днес, асфалтът се е деформирал заради строежа на метрото. Дупката в асфалта е запълнена, а участъка около нея е обезопасен с ограда, предава БГНЕС.

Припомняме, че през април миналата година, отново заради строеж на метрото, в локалното платно на бул. “Царигродско шосе“ се отвори огромна дупка.

Тогава от Столичната община обясниха пред медиите, че пропадането е причинено от наличието на слаби насипни почви и намалено налягане в забойната камера на тунелопробивната машина, която копае тунела на метрото.

