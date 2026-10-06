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Гордост за Елин Пелин и околията: Симона Иванова ще представя Младежките олимпийски игри в Дакар

06 октомври 2026, 14:55 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Гордост за Елин Пелин и околията: Симона Иванова ще представя Младежките олимпийски игри в Дакар

Голяма гордост! Симона Иванова от Нови хан ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар! Сериозно признание за българското плуване – Симона Иванова е сред 17-те млади спортисти от различни спортове, които ще представят България на Младежките олимпийски игри в Дакар, Сенегал. А плувците са само двама- едно момиче (Симона) и едно момче. Форумът ще се проведе от 31 октомври до 13 ноември. Последно тази Олимпиада се е състояла преди осем години!

Класирането на Симона за едно от най-престижните състезания за млади таланти е резултат от години последователна работа, дисциплина и сериозна подготовка. Зад успеха стои и нейният личен треньор Петър Иванов от НСК "Олимп", с когото състезателката извървява пътя до олимпийската сцена.

Участието на Младежките олимпийски игри е сериозна крачка в развитието на младата плувкиня и възможност тя да премери сили с едни от най-добрите състезатели в своята възраст от цял свят.

Пред българските млади спортисти предстои едно от най-големите предизвикателства в досегашните им кариери. А за Симона Иванова пътуването до Дакар е и заслужена награда за положения през годините труд.

Благодарим на община Елин Пелин, която вече толкова години ни подкрепя!

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Община Елин Пелин
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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