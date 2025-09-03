Има арест заради катастрофата с трамвай близо до румънското посолство

Записът от кабината на ватмана на трамвая, който се заби рано тази сутрин в подлеза на Румънско посолство в София, отнасяйки няколко паркирани автомобила, показва ръка, която посяга и бута скоростния лост. Заснети са и две лица - младежи, които обикалят около трамвая. Доколкото имам информация, вече е задържано едното лице. Това съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков, предаде DarikNews и "24 часа".

Ватманът няма право да оставя трамвая без надзор

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч", информира още Таков, цитиран от пресцентъра на БСП. "За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи", коментира той и добави, че при всички положения има нарушение на процедурата.

Таков добави, че ватманът няма право да оставя трамвая без надзор.

Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси на дерайлиралия трамвай в София се оценява на над 25 000 лв. Трамваят е бил в композиция от две мотриси, тоест общата стойност на щетите е около 50 000 лева. Това каза пред журналисти началникът на сервиз в трамвайно депо "Искър" Александър Дашев.

След като приключи разследването на органите на реда, всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се, увери председателят на транспортната комисия в местния парламент.От прокуратурата обявиха, че са установили, че трамваят не е бил добре обезопасен и е потеглил сам. Превозното средство е било технически изправно, а ватманът е с над 20 години стаж и е доста опитен. Той не е имал сериозни нарушения.

