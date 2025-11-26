Защитници на Боянското блато пак на протест срещу застрояването му

Сдружение "Защита на Боянското блато" организира протест във връзка с продължаващото строителство в непосредствена близост до Боянското блато и унищожението на неговото речно дере. Хората ще изразят недоволството си в петък (28 ноември) от 16:30 часа пред сградата на СО район "Витоша" на ул. "Слънце" 2. "Въпреки че всички законови предпоставки за спиране на строежа са изпълнени, заповед за спиране все още не е издадена, а строителните дейности продължават безпрепятствено", се казва с позицията им.

Припомняме, че на 28 и 29 октомври тази година до Столична община и район "Витоша" бяха подадени официални сигнали за незаконно строителство в имот 2440, а на 3 ноември 2025 г. НАГ и район "Витоша" извършиха съвместна проверка и съставиха констативен акт. След изтичането на законовия срок за възражения няма правна пречка да бъде издадена заповед за спиране.

Важно

7-дневния срок за представяне на становища от РИОСВ и Басейнова дирекция изтече

Заповед за спиране не е издадена и не е връчена, въпреки публични твърдения за обратното

По закон е достатъчно едно нарушение по чл. 224, ал. 1 от ЗУТ, за да бъде спряно строителството, а в случая са установени четири

Правомощието да спре строежа е на кмета на район „Витоша“ – арх. Зарко Клинков, от когото очакваме незабавни действия

Очакваме и институционална подкрепа от кмета на София Васил Терзиев, за да бъде законът приложен без отлагане.

"Общността е ясно позиционирана – Боянското блато трябва да бъде защитено. Не приемаме забавянето и липсата на действие. Очакваме компетентните органи да изпълнят закона", заявява адв. Веселин Тончев от Сдружение "Защита на Боянското блато".

Протестът цели публично да напомни, че София не може да си позволи да загуби още една ценна природна територия и че гражданите следят внимателно процеса по спиране на строителството.