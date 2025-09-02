Катастрофата с трамвая: Борис Бонев я сравни с терористичен акт

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев сравни катастрофата с трамвая с терористичен акт, стана ясно от негов пост в социалната мрежа "Фейсбук". Бонев също така твърди за външна намеса в инцидента, който стана рано тази сутрин и предизвика истински "мармалад" на трамвайната линия при румънското посолство. Припомняме, че бяха пометени 7 автомобила, докато ватманът отишъл да си вземе кафе и оставил трамвая.

Информацията на Бонев

Бонев разполага с информация, че ватманът е затворил вратата на трамвая, когато е слязъл, за да си купи кафе и външни лица (предполагаеми младежи) през страничния прозорец на кабината са задвижили трамвая на максимална скорост (70км/ч), пресягайки се към джойстика.

По негова информация в момента лицата се установяват.

Защо говори за терористичен акт?

"Считам, че този случай трябва да се третира като терористичен акт, предвид наглостта на изпълнението му и потенциалните рискове", смята столичният общински съветник.

Според него е късмет, че катастрофата се е случила рано сутринта, защото ако е била в час пик, сега сме щели да говорим за множество жертви.

"Този късмет обаче не трябва да ни успокоява, а да накара отговорните служби да затегнат дисциплината. Не е нормално, а редовно се случва, водачи на превозните средства да ги зарязват по средата на маршрута, за да си купят нещо. Разбира се, и те са хора, но всяко човешко неудобство е по-желано от подобен страшен инцидент", посочва Бонев. ОЩЕ: Голяма катастрофа с трамвай при румънското посолство - пометени коли, щети в подлез (ВИДЕО и СНИМКИ)