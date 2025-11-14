Любопитно:

14 ноември 2025, 08:20 часа 458 прочитания 0 коментара
Ходи пеш е положението: Очакванията на Борис Бонев от разширяването на зоните за паркиране и двойните цени

Няма нито една реформа, която да е приета добре от всички. Хората не обичат промени. Целта на промените – разширяване и вдигане на цените в зоните за платено паркиране в София, е да се вкара ред. Когато няма зона, възможността колите да не са една върху друга, е твърде малка. Дори в зоните, в които има повече издадени винетни стикери, се намираха места за паркиране. Променят се много условията за паркиране в центъра и така хората, които живеят там, ще имат по-голяма възможност да паркират. Това не е перфектната реформа, но беше единствената възможна на този етап.

Това каза общинският съветник и лидер на „Спаси София“ Борис Бонев в ефира на Нова телевизия.

"Ние много искахме и го постигнахме - жестоко увеличение на служебните абонаменти. Очакваме да се освободят около 500 места", каза той и добави, че идеята на зоните е да има около 20% свободни места и очакват това да стане.

"Ходи пеш е положението", пошегува се водещият Виктор Николаев. Бонев отговори, че ходенето пеша е хубаво и обясни, че очаква да се намалят броя на хората, които по цял ден седят в зоната. "За приходящите ще е по-скъпо, като целим да не се ходи с кола в центъра, а да използваме градския транспорт", добави общинският съветник.

Попитан колко места за паркиране има Столична община, Бонев отговори, че е имала 120 служебни места, но сега са единствената институция, която има 2 места за СО и 2 за СОС.

Лидерът на "Спаси София" се оплака, че депутатите и министрите са завзели общинска територия и имат 1000 места в цяла София – паркинга пред Народното събрание, места пред Съдебната палата, паркоместа различни министерства. "Не можем да направим нищо, защото си го записаха в правилника като "Зона за охрана", каза Бонев.

"Никога няма да се построят достатъчно паркинги, за да стигат за всички", заяви той.

