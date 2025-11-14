КЗП погна Васил Терзиев и ЦГМ за новите цени за платено паркиране в София

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира относно обявеното от 5 януари 2026 г. двойно повишаване на цените за паркиране в Синя и Зелена зона в София. Според КЗП в конкретния случай са приложими разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Припомняме, че плануваните промени на цените в зоните за паркиране се изразяват в повишаване на настоящата цена от 2 лева на час в Синя зона на 2€/4 лева за час, респективно цената в Зелена зона - от 1 лев на час се увеличава на 1€/2 лева за час.

От КЗП цитират чл.15, ал.4 от ЗВЕРБ, в който се казва, че в периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро - от 08.08.2025 г. до 08.08.2026 г., търговците, които предлагат стоки и услуги на потребители, формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение на цените следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

ЦГМ и кметът на София да защитят решението

"В тази връзка КЗП се самосезира незабавно и предприе съответните действия по установяване на причините и факторите, довели до повишаване на цените за паркиране в София. За целта ще изиска всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община относно наличието на обективни икономически фактори за увеличението им.", се казва в позиция на КЗП. Оттам припомнят още, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение, а именно - на предприятие с реализиран оборот от предходната финансова година над 50 000 000 лв. се налага имуществена санкция в размер до 0,5% от този оборот.

"Комисията също така стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията и на останалите градове в страната, с цел осигуряване на по-висока степен на спазване на правата на потребителите и защита на техните икономически интереси. Призоваваме търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите!", се казва още в позицията.

Решението за разширяване на зоните за платено паркиране в София и двойното увеличаване на цените сериозно разедини жителите на столицата. Мнозина се изказаха категорично против вкарването на нови квартали в платените зони и увеличаването на цените, но други приветстваха решението с надеждата, че вече ще имат по-големи шансове да паркират автомобилите си по-близо до дома.