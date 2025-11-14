Любопитно:

14 ноември 2025, 07:25 часа 351 прочитания 0 коментара
Новите цени в зоните за паркиране: Общински съветници в спор само тоягата ли се вижда

Синята и зелената зона в София - с нови цени. От 5 януари 2026 г. цените за паркиране в синя и зелена зона скачат двойно. Това решение беше взето на вчерашното заседание на Столични общински съвет (СОС). За един час паркиране в синя зона ще се плаща 2 евро, а за зелена – 1 евро. Годишната винетка ще струва 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена зона. Това са цените за един автомобил. Ако имате втора кола ще се плаща съответно 306 и 204 евро. 

Стъпка в правилната посока или бъркане в джоба на софиянци

Снимка: БГНЕС

Общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров обясни, че е въведен ясен режим как ще се инвестират парите от паркиране в инфраструктурата на града. Промяната на цените на зоните цели да се отхлаби малко паркирането в София, каза той в студиото на bTV. Бойко Димитров посочи, че промяната е само една част от мерките и по-високите цени ще замислят хората дали да ползват автомобила до центъра или да ползват градския транспорт. 

Бойко Димитров добави още, че общинските съветници са се преборили електрическите автомобили да останат безплатно паркиране в зоните до 3 часа. "Стъпка по стъпка трябва да се въведат мерки и те да нямат неограничено паркиране", коментира той. 

Еньо Савов от групата на БСП-София в Столичния общински съвет смята, че с увеличаване цената на зоната за паркиране, ще се бръкне в джоба на софиянци, без да се донесат нужните мерки. "Това са само едни добри пожелания от колегите, а тези 11 млн. лв. за зоните можеше да бъдат използвани за изграждане на паркинги и нови места за паркиране, за да видят хората, че няма само тояга", добави Савов. 

Според него новите цени на синята и зелената зона превръщат София в един много скъп паркинг. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Столична община Синя зона Столичен общински съвет зелена зона платено паркиране
