Кметът на Самоков проведе среща със Съвета на ректорите на висшите училища

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов проведе среща с представители на Съвета на ректорите на висшите училища в България и Унгарската конференция на ректорите, посветена на възможностите за разкриване на висше учебно заведение или университетски филиал в Самоков.

Срещата се състоя в Сарафската къща – емблематичен културно-исторически обект и символ на икономическия и духовния разцвет на Самоков в началото на XX век. В нея участва и Н. Пр. Миклош Борош – посланик на Унгария в България и почетния консул на Република България в Унгария, д-р Йордан Бочков, които подчертаха отличните двустранни отношения и значителния потенциал за партньорство в сферите на образованието, науката и икономиката.

Повод за визитата е Първият българо-унгарски ректорски форум, който ще се проведе утре в Самоков. Форумът, организиран със съдействието на Община Самоков и РСРС е на тема „Висшето образование – ключ към иновациите и регионалното развитие“ и ще събере водещи представители на академичните среди, институциите и дипломацията, сред които и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

С активното си участие Община Самоков ясно заявява визията си за привличане на образование, инвестиции и млади хора. В този контекст ще бъде представена и сградата на бившия Дом на народната армия, с потенциал да се превърне в културно-образователен център и бъдещ дом на висше образование, утвърждавайки Самоков като активен партньор и домакин на идеи за развитие, иновации и знание.