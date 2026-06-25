Кметът на Самоков провери ключов за общината ремонт

Кметът на Община Самоков инж. Ангел Джоргов и заместник-кметът Петър Костов извършиха проверка на текущите ремонтни дейности по ул. „Г. Димитров” в село Говедарци.

Улицата вече е фрезована, а в момента активно се полага нов асфалтов пласт на близо 600-метрова отсечка. По време на огледа бяха обсъдени допълнителните дейности по ремонта и отводняването, както и мерки за повишаване на безопасността на движението.

Улица „Г. Димитров” е една от основните и най-натоварени улици в село Говедарци, поради което нейното обновяване е от особено значение както за местните жители, така и за гостите и туристите. С реализирането на ремонта се променя обликът на централната част на селото и се създава по-приветлива среда, достойна за национален планински курорт, какъвто е Говедарци.