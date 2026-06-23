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За първи път: Костинброд организира Фестивал на гъбата и билката

23 юни 2026, 13:43 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Костинброд
За първи път: Костинброд организира Фестивал на гъбата и билката

За първи път: Костинброд организира Фестивал на гъбата и билката. Заповядайте на един незабравим ден сред красотата на природата, ароматите на билките и богатството на горските гъби!

27 юни 2026 г.

Начало: 09:30 ч.

Местност „Орла“ – между селата Дръмша и Чибаовци

Очаква ви богата програма за малки и големи:

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Фолклорна програма с участието на Ана-Мария и Злати Петров

Представяне на различни видове билки и гъби

Демонстрация и приготвяне на вкусен боб с манатарки от шеф-готвачите Иво и Царина

Срещи с природата, местни традиции и автентична атмосфера

Елате да се потопим заедно в магията на българската природа, да научим повече за даровете на гората и да се насладим на музика, вкусна храна и добро настроение!

Чиста природа, богатство от гъби и билки.

Споделете събитието с приятели и семейство и се присъединете към празника!

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Община Костинброд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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