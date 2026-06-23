За първи път: Костинброд организира Фестивал на гъбата и билката. Заповядайте на един незабравим ден сред красотата на природата, ароматите на билките и богатството на горските гъби!

27 юни 2026 г.

Начало: 09:30 ч.

Местност „Орла“ – между селата Дръмша и Чибаовци

Очаква ви богата програма за малки и големи:

Фолклорна програма с участието на Ана-Мария и Злати Петров

Представяне на различни видове билки и гъби

Демонстрация и приготвяне на вкусен боб с манатарки от шеф-готвачите Иво и Царина

Срещи с природата, местни традиции и автентична атмосфера

Елате да се потопим заедно в магията на българската природа, да научим повече за даровете на гората и да се насладим на музика, вкусна храна и добро настроение!

Чиста природа, богатство от гъби и билки.

Споделете събитието с приятели и семейство и се присъединете към празника!