Започна ремонтът на покрива на читалище в село до Самоков

Започнаха строително-ремонтните дейности по част от покрива на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1926“ в село Райово. Ремонтът е наложителен, тъй като покривът е в лошо състояние - с изгнили дървени елементи и амортизирано покривно покритие. Последните ремонтни дейности са извършени през 1988 година.

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов и директорът на строителната дирекция Красимира Костадинова извършиха оглед на обекта и обсъдиха със строителите предстоящите дейности и елементите, които се нуждаят от подмяна.

Предвидено е обновяване на части от покривното покритие и подмяна на дървени елементи. След приключване на ремонта, сградата ще осигури по-добри условия за провеждане на културни прояви, обществени събития и дейности в селото.

Народните читалища са сред най-ценните пазители на българската духовност, култура и традиции. Те играят ключова роля за развитието на културния и обществения живот в населените места и е важно да бъдат съхранявани и поддържани, за да продължат да изпълняват своята мисия и занапред.