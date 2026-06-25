С празничен концерт в Елин Пелин отбелязаха годишнината на Детска вокална група „Камбанки“

С празничен концерт в салона на НЧ „Елин Пелин 1896“ бе отбелязана 45-годишнината от създаването на Детска вокална група „Камбанки“. Празничната вечер събра на една сцена поколения „камбанки“, приятели, почитатели и гости, които заедно споделиха емоцията от богатата история на групата и нейния принос към културния живот на общината.

Създадена през 1981 година от Бинка Георгиева, вокална група „Камбанки“ вече 45 години възпитава любов към музиката и изгражда талантливи млади изпълнители. През годините стотици деца са направили своите първи стъпки на сцената именно тук, а талантът им е прославял Елин Пелин на множество конкурси, фестивали и концерти в страната и чужбина.

Днес делото на Бинка Георгиева достойно продължават ръководителите Сашка Спасова и Стела Стоянова, които с много професионализъм, всеотдайност и обич към децата пазят жив духа на Камбанките и предават музикалната традиция на новите поколения.

45 години по-късно „Камбанки“ продължава да звучи със същата сила, чистота и вдъхновение, превръщайки се в символ на талант, приемственост и културна гордост за община Елин Пелин.

Честит 45 рожден ден на Вокална група „Камбанки“! Нека песента винаги Ви обединява и води към нови успехи, признание и незабравими творчески мигове!