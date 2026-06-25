Спорът приключи: Парк "Заимов" запазва името си

Столичният парк "Заимов" в район "Оборище" няма да бъде преименуван. Това стана ясно, след като на днешното заседание Столичният общински съвет (СОС) не събра подкрепа, за да потвърди собственото си решение от сесията на 28 май. Необходими бяха 31 гласа, за да преодолее връщането на доклада за преименуване на парка. Така паркът остава със старото си име.

Предвиждаше се паркът да бъде преименуван на "Оборище". Областният управител на София Йовелина Тихова обаче върна за ново обсъждане решението на СОС. Така на днешното заседание бяха необходими 31 гласа на общинските съветници в СОС, за да бъде потвърдено първоначалното решение от 28 май.

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"Доволен съм, че разумът в СОС този път надделя и не допуснахме поредна гавра с достойна личност от нашата история", коментира коментира председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков.

"Още утре докладът за преименуване на парка на "Оборище" ще бъде внесен отново", закани се общинският съветник от групата на ПП-ДБ Веселин Калановски.