"Биг Брадър" в София: Суперкамери ще следят за десетки нарушения на пътя

Софийският околовръстен път и Северната скоростна тангента се превръщат в най-контролираните пътни артерии в България чрез мащабната "Национална интелигентна система за сигурност" (НИСС). Проектът за над 25 млн. лв. вече е в ход, но на фона на високотехнологичния контрол, доклад на Сметната палата разкрива тревожни факти за управлението на стотици милиони левове от глоби.

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Какво представляват новите устройства?

По ключови пътни възли в столицата - бул. "България", "Черни връх", "Цар Борис III" и др., се монтират специализирани 9-мегапикселови камери Hikvision iDS-TCV900-HI. Според детайлен анализ на обществената поръчка, споделен от общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев в профила му във Facebook, системите притежават впечатляващи възможности. Всяка камера следи едновременно до 3 ленти, разпознава превозни средства с прецизност над 98–99%, дори при скорост от 10 до 320 км/ч. Инфрачервени прожектори осигуряват ясни кадри в тъмното, без да заслепяват шофьорите със светкавици.

Какво ще следят камерите?

Системата не се ограничава само до засичане на скорост. Камерите са проектирани да разпознават регистрационни номера, тип и цвят на автомобила, както и широк спектър от опасни маневри.

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Към момента устройствата не са сертифицирани като самостоятелни скоростомери и не се извършва автоматична проверка за ГТП и „Гражданска отговорност“. Засичането на скорост е възможно технически, но изисква допълнително свързване с външен радар, за което все още няма официална информация.