Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Задържаха младеж, нападнал баща с тримесечно бебе

25 юни 2026, 19:42 часа 58 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Задържаха младеж, нападнал баща с тримесечно бебе

Задържаха младежа с електрическа тротинетка, който изрита в ребрата 31-годишен мъж, разхождащ 3-месечното си дете край Гребния канал в Пловдив. Авторът на хулиганската проява е 17-годишен. Със заповед по Закона за МВР той е задържан за 24 часа. Предстои материалите по образуваното досъдебно производство да бъдат внесени в Районна прокуратура-Пловдив.

Инцидентът се е случил пред множество свидетели на пешеходната алея край пловдивския Гребен канал, разказва bTV. На видео се вижда как младеж на тротинетка рита в ребрата преминаващ мъж. Пострадалият е Йордан Ненов. Той разказва, че се е разхождал със съпругата си и бебето им, когато покрай тях преминала група младежи на тротинетки. „Както се разхождаме, покрай нас профучаха 4 тротинетки с изключително висока скорост... Няколко минути по-късно аз видях, че те се връщат“, разказва пред bTV Ненов.

Още: Съдът реши: Четирима обвиняеми след акцията в "Ботунец" остават в ареста

По думите му той извадил телефона си, за да ги заснеме. „Извадих телефона да го заснема. И съответно, когато преминаваха край мен, единият младеж просто ме ритна“, казва потърпевшият. Той допълва, че не е имало причина за нападението. „Нямаха някаква адекватна причина защо го направиха. Съответно не се извиниха.“

Според свидетели младежите нападнали с псувни младото семейство. Стоян Рангелов, който е станал очевидец на случилото се, твърди, че групата и друг път се е държала неадекватно в района. „Тука пият на моста.... пълнят се с райски газ там... ето... на дървения мост. И една жена им направи забележка, и той й показа пръста. Нагли!“, разказва Рангелов. Друг свидетел — Руско Русев, също казва, че е виждал младежите и преди. „Може да пострада някой човек невинен. Те налитат направо на бой. Те са дрогирани“, заявява той. На въпрос дали ги е виждал и друг път, Русев отговаря: „И друг път сме го виждали.“

Още: Съдът реши за мярката на обвиняемия за адската катастрофа на "Челопешко шосе"

След нападението Йордан Ненов подал сигнал на 112. По думите му това накарало групата с тротинетките да избяга, но полиция не се отзовала на място. Пострадалият е потърсил медицинска помощ, за да установи дали има по-сериозни наранявания. „Днеска ходих да направя снимки да не би да имам нещо счупено и пукнато – разминал съм се само с натъртване, което е добре. Но реално можеше да има много по-тежки последствия“, казва Ненов.

В момента полицията издирва нападателя. Потърпевшият настоява, че за подобни случаи не трябва да се мълчи, особено когато става дума за движение на тротинетки с висока скорост в пешеходни зони. „Аз не смятам, че е редно да се мълчи. Всеизвестен проблем е, че се движат младежи с тротинетки. То и на клипчето се вижда – трима от тях не носят каски“, казва Йордан Ненов. Той се надява родителите на извършителя и на останалите участници в групата да разпознаят децата си и да са наясно с поведението им. По думите му само по чудо не е било ударено 3-месечното му бебе, което се е намирало на около метър от случващото се.

Още: Задържаха мъжа, подпалил два автомобила пред българското посолство в Скопие

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пловдив арест нападение Гребна база
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес