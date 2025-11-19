Студио Actualno:

Кметът на Самоков свика Постоянната комисия за действие през зимния сезон

19 ноември 2025, 11:16 часа 246 прочитания 0 коментара
Днес кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов проведе работно заседание на Постоянната комисия за действие през зимния сезон, в което участваха всички ангажирани институции. На срещата присъстваха кметове на населени места, пътноподдържащи фирми, представители на електроразпределителното дружество, пожарната, полицията, МБАЛ–Самоков звената към община Самоков, имащи ключова роля в зимната подготовка.

Кметът представи извършените до момента превантивни дейности – санитарна сеч по пътната мрежа, почистване на речни корита, както и работата на звеното „Аварийна помощ и превенция“, което вече доказва своята ефективност. Той подчерта и значимата роля на доброволното формирование, което тази година ще разполага с нова екипировка.

Пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление докладваха пълна готовност за зимно поддържане. Стана ясно, че ремонтът на пътя Ихтиман – Самоков се очаква да приключи до края на месеца.

От „Електроразпределителни мрежи – Запад“ информираха, че през тази година е извършена разширена санитарна сеч около електропроводите, която трябва да предотврати авариите, характерни за миналия зимен сезон. Кметът настоя профилактичните дейности да бъдат съобразени със сезона и да има осигурени резервни варианти за електрозахранване при евентуални аварии.

Пожарната служба докладва готовност за работа и осигурени 24-часови дежурства.

Инж. Джоргов призова кметовете на населени места да проведат разговори със собствениците на хотели и къщи за гости, за да осигурят своевременно почистване на паркингите им. Целта е да не се допуска паркиране по улиците, което затруднява снегопочистването.

Община Самоков ще продължи да разчита на ефективна и навременна комуникация между всички институции, за да се осигури спокойното и безопасно протичане на зимния сезон.

Антон Иванов
