Кметът на Самоков заедно с деца пуснаха във водите на р. Искър над 15 000 малки балкански пъстърви

В навечерието на Световния ден на риболова над 15 000 малки балкански пъстърви поеха към своя нов дом! С много усмивки, ентусиазъм и грижа за природата десетки деца от самоковските училища се включиха в традиционното зарибяване на река Искър и нейните притоци в районите на Бели Искър, Мала църква и Говедарци, както и в река Палакария.

Заедно с кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов те пуснаха във водите над 15 000 малки балкански пъстърви, превръщайки деня в истински празник на природата и отговорното отношение към нея. Инициативата се осъществява от Община Самоков съвместно с Ловно-рибарско сдружение-Самоков и вече се е превърнала в утвърдена традиция, която съчетава опазването на рибните ресурси с възпитаването на екологично съзнание у най-малките.

Зарибяването не само подпомага възстановяването на популацията на балканската пъстърва, но и дава възможност на децата да се докоснат до природата и да осъзнаят колко важно е да пазим реките чисти и живи. Благодарим на всички ученици, учители, доброволци и партньори, които с усмивки и ентусиазъм направиха този ден незабравим.