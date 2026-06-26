Нов модел срещу презастрояването: Терзиев започва от "Младост"

Проблемът с презастрояването не може да бъде решаван нито с безусловно разрешаване на всяко ново строителство, нито с пълна забрана за развитие. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в ефира на Bulgaria on Air. Той представи подхода, по който Столичната община работи съвместно с главния архитект и зам.-кмета Любо Георгиев, за да въведе ясни критерии за това как изглежда една добре планирана градска среда. „Проблемът за Младост не се изчерпва с една сграда. Тя се превърна в медийна сензация. Въпросът е много по-голям – кога един квартал е презастроен и как измерваме това“, заяви градоначалникът по повод планирания строеж на 75-етажна сграда.

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По думите му днес липсват достатъчно ясни стандарти, които да показват дали една територия е балансирана спрямо броя на жителите и качеството на градската среда.

„Трябва да се съгласим какво означава качествено градско развитие. За една жилищна зона трябва да е ясно колко зелени площи са необходими, каква транспортна пропускливост има, колко паркоместа, колко места в детските градини и училищата са нужни. Без такива критерии спорът за презастрояването винаги ще остане въпрос на лично мнение“, посочи кметът.

Терзиев обясни, че именно затова Столичната община разработва методология, която ще оценява всеки квартал по конкретни показатели и ще позволява да се вземат решения на база реалните нужди на хората, а не под натиска на отделни казуси.

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„Първо трябва да дефинираме как изглежда една добре балансирана територия. След това да видим за всеки квартал къде изоставаме и да предложим конкретни политики – за повече детски градини, повече зелени площи, по-добра транспортна свързаност или решаване на проблема с паркирането“, каза той.

Кметът подчерта, че целта е София да излезе от противопоставянето между двете крайности. „Ако сме постоянно в двата полюса – или всеки строи каквото поиска, или не допускаме да се построи нито един квадратен метър – никога няма да намерим решение, което да събира различните позиции и да дава път напред“, заяви Терзиев.

По думите му район „Младост“ ще бъде един от първите, в които този подход ще бъде приложен пилотно. „Работим по този модел заедно с главния архитект и именно Младост е един от районите, където смятаме да го пилотираме“, каза още кметът.

Според Терзиев устойчивото развитие на София означава всяко решение за строителство да бъде разглеждано заедно с необходимата инфраструктура, обществени услуги и качество на градската среда, така че развитието на града да отговаря едновременно на нуждите на настоящите и бъдещите жители.