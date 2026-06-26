Комплекс на топ локация в София в битка с "Топлофикация": Има договор, а вече 4 години е без парно

Как комплекс с 280 апартамента в един от централните райони на София вече почти 4 години остава неприсъединен към "Топлофикация София" и живущите там нямат парно въпреки сключен договор? Това се питат и собствениците, и строително-инвестиционната компания зад многофамилната жилищна сграда, намираща се в "Зона Б5-3", район "Възраждане". Те не спират да изпращат възражения и напомнителни писма до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров, а отговорът е, че все още няма възложена обществена поръчка за изграждане на абонатна станция заради липса на съставен акт за "откриване на строителна площадка".

Забавяне на срокове: Твърденията на "Топлофикация" и на инвеститора

Actualno.com се сдоби с едно от писмата - от април тази година, в което от компанията „БЛД 44“ ЕООД отново повдигат въпроса пред топлинната централа за присъединяване към топлопреносната мрежа за сграда с външно топлозахранване и абонатни станции на многофамилна жилищна сграда. Инвеститорът напомня на дружеството, че между двете страни е налице сключен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа от август 2022 г.

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„Към настоящия момент външните връзки към сградата са изградени спрямо договорените условия. Въпреки това сградата, която сме построили, все още не е топлофицирана от Ваша страна. Молим за информация относно причините за забавянето, както и за конкретен срок, в който ще бъдат предприети необходимите действия по отношение на топлоснабдяването“, гласи писмото.

Отговорът на „Топлофикация“, изпратен в средата на май, гласи, че все още се водят вътрешни процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на строителен надзор. От дружеството твърдят, че сроковете за изграждане не са започнали да текат, тъй като не е съставен Акт Образец 2 за откриване на строителна площадка.

Снимка: БГНЕС

В последващо възражение „БЛД 44“ ЕООД отвръща, че договорът е сключен преди близо 4 години – напълно достатъчен период за провеждането на каквито и да е вътрешни процедури по ЗОП от страна на лицензиант. От строителната компания казват, че са изправна страна по договора и че „прехвърлянето на отговорността“ за вътрешното административно забавяне на „Топлофикация“ върху фирмата е „недопустимо“.

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„От страна на „БЛД 44“ ЕООД всичко е изпълнено спрямо изискванията по цитирания по-горе договор и сме в пълна готовност за присъединяване“, изтъква инвеститорът. И добавя, че нормативната уредба има за цел да регулира бързото и законосъобразно присъединяване на потребителите, а не „да служи за инструмент за безсрочно отлагане на пускането на топлоносителя“.

Според „БЛД 44“ ЕООД позоваването на липсата на Акт Образец 2 „в случай, в който строителството на практика е извършено, е парадоксално“.

Снимка: БГНЕС

„Като правоприемник на съоръженията, Ваше задължение е да приведете документацията в съответствие незабавно“, добавя компанията и иска спешно намиране на административно решение на казуса. От „БЛД 44“ настояват и „Топлофикация София“ да им предостави конкретна крайна дата за реалното запълване на системата и топлоснабдяване на сградата.

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Екипът ни изпрати въпроси до "Топлофикация София": каква е причината вече близо 4 години обектът да не бъде включван към топлопреносната мрежа?; Как дружеството ще обясни позоваването на липсата на Акт Образец 2 в случай, в който строителството на практика е извършено?; Все още ли се водят вътрешни процедури по ЗОП за избор на строителен надзор и ако да, защо забавянето е такова? Какво обхващат конкретните процедури?; Предоставила ли е "Топлофикация София" ЕАД конкретна крайна дата на "БЛД 44" ЕООД за реалното запълване на системата и топлоснабдяване на сградата? Ако да, каква е датата? Ако не, поради каква причина?

До момента на публикуване на материала отговор не е получен.