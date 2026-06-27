Кирил Петков: Хитреци се опитват да се закачат на държавната хранилка, Радев да не се плъзне по пързалката на популизма

"Пиша тези редове с надежда да помогна да се вземат правилните решения, защото това все още е съвсем възможно. Въпреки че въобще не одобрявам завоя в риториката на външната политика на това правителство, пиша тези редове с мисълта да помогна нашите пари да не попаднат в ръцете на същите хитреци, които винаги се опитват да ограбят българските граждани задкулисно". Това написа бившият министър-председател и бивш лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Фейсбук.

По думите му, като ново правителство в момента им се случва това, което винаги се случва, когато още не знаеш къде си: всякакви хитреци се опитват да се закачат на държавната хранилка, без дори да се усетиш. И да, Радев има опит като президент, но не и като министър-председател. Но сега е времето да направи правилните ходове, а не да се плъзне по пързалката на популизма и политическата риторика и, без да се усети, да нахрани точно тази олигархия, срещу която заявява, че се бори, посочи Петков.

И даде пример, че той като нов премиер през 2021 г., въпреки че тогава групата на ПП беше само с 67 народни представители, той е имал предимството да има Асен Василев за финансов министър и затова избегна това, което се случва на Радев сега в първият му бюджет.

Ето какво му се случва на правителстовото сега:

1. Всички хитреци по всички министерства, усещайки, че министрите още не знаят къде са, са подали всякакви искания за издръжката на министерствата. Това са тези малки обществени поръчки: от малки ремонти до принтери, компютри, коли и всякакви други неща, чрез които ключови администратори в министерствата ще си имат допълнителни пари за харчене. Много от тях са “далавери на дребно”, но много на брой. Така, събрани по всички ведомства, в бюджета на Радев издръжката на държавния апарат скача с над милиард, въпреки че до този момент, заради удължения бюджет, не са могли да изхарчат повече, отколкото миналата година по това време. Сега се надяват на „второ златно полугодие“ през този бюджет.

2. Всякакви лобисти и хитреци се надяват с голяма скорост да се впишат в новия бюджет също за така наречените инвестиции на държавата. Мечтани проекти, мечтани кражби, добре описани в папки, са отишли при министрите и са раздули до безумие инвестиционната сметка. Тяхната алчност е по-голяма и от способностите им дори да ги откраднат. С всички схеми на света няма да могат да похарчат тези пари, но техните надежди са надули план-сметката и правят Радев да изглежда ужасно, въпреки че накрая на годината няма да са успели да похарчат тези пари по простата причина, че няма да им стигне времето.

Някои от тези “бизнесмени-лобисти” са помогнали на правителството да бъде избрано и сега се опитват с добра дума и мили очи да си върнат цялата предизборна инвестиция по две, за шест месеца, на гърба на новото правителство и реално на гърба на всички нас. Затова ние от „Продължаваме промяната“ никога в предизборната кампания не сме приемали подкрепа от хора с фирми, чийто единствен клиент е държавата.

3. Специални лобисти по специалните ведомства, като ВСС, са дошли до Министерския съвет да обяснят колко е важно сега да им се увеличи бюджетът заради кой знае какви стратегически причини. Когато някой почне да използва думичката „стратегически“, обикновено означава, че нещо е прекалено скъпо и поради липсата на реални аргументи се използва именно думичката „стратегически“.

Според него така се получава, че увеличението на цените на винетките от всеки български шофьор в новия бюджет ще отиде директно по „стратегическото“ перо на ВСС например, въпреки че точно те вече имат едни от най-високите заплати в държавата. И всеки българин, отивайки да си купи винетка, ще тегли една майна на правителството заради тези „стратегически причини“.

"На базата на тези три причини дефицитът експлодира до 5,7% и всички обясняват на премиера как опозицията е виновна и агресивна и че той трябва да брани горните скокове на разходите, защото това било най-добре за правителството. Подшушват му кой е виновен и как сега това било най-доброто. Старите капии на ГЕРБ и ДПС по администрацията и най-вече техните покровители задкулисно се облизват дали този бюджет ще мине и ще ги нахрани по-добре дори от тяхното правителство на Желязков. Като хиени надушват новобранците от ПБ и с мили очи им обясняват как Асен Василев е виновен, а тайно потриват ръце и се надяват заредените им схеми в този бюджет да минат", добави Петков.

По думите му сигурно са почнали и предложенията за подкупи към новите или „новите-стари“, а там, ако човек подаде и пръст, още непроменените служби и прокуратура знаят как през малка тайна да го вкарат в „зайчарника“. В тази игра малко корумпиран няма: или влизаш в схема и те хващат, или наистина си с нулева толерантност към корупцията. Борисов и Пеевски знаят точно какво се случва в момента и затова си мълчат като агънца, докато техните кадри по места се надяват на „голямата жътва“ на чужда сметка. Няма по-хубаво нещо за олигарсите от това да заграбят максимално от новия бюджет и да го припишат на Радев. Това за тях е политико-корупционен рай, коментира Кирил Петков.

Дотук даже съчувствам на новото правителство, но оттук нататък идва отговорността на лидерството, която попада изцяло в техните ръце, отбеляза той.

"Едната стратегия, политически първичната, е да почнеш да атакуваш опозицията, особено „Продължаваме промяната“, която открива явните проблеми. Да се надяваш политически да наложиш, че си прав, с лафове, хитри фрази, добър ПР и да заложиш, че имаш политически капитал, който, като използваш, ще ти наложи тезите. Докато правиш това, всички синдикати и бизнес асоциации също почват да ти скачат, а само скритите корупционери, работещи точно за олигархията, ти казват всеки ден: „Не се тревожи, ние сме с теб.“ Така политическият капитал започва да изтича, докато парите на държавата отиват точно в джобовете на тази олигархия. Хората по места виждат обаче, че същите крадци си пълнят джобовете и правителството започва да губи подкрепа с по 5% на месец", добави Кирил Петков.

Според него по-добрата стратегия за България, за правителството и за самия Радев е да преглътне политическото его. Да използва опозицията и по-точно Асен Василев в бюджетната комисия и да чуе какво трябва да се направи. Той наистина може да им помогне. И въпреки че Гълъб Донев ще трябва да преглътне, че бюджетът ще трябва да се ревизира, това дългосрочно ще ги постави в по-добра позиция.

Той подчерта, че съветите на Асен Василев не са празни, но те изискват истинска работа. Аз си спомням как Асен привика всяко едно министерство и прекарваше по цял ден с всяко, с червен молив, съвсем буквално. Първо им изслушваше желанието, но после, линия по линия, ги оборваше за липса на логика. Няма да забравя как например от МВР бяха предложили от администрацията на МВР разход за 40 милиона и заедно с волята на министър Рашков, Асен вникна до ниво отделни разходи за компютри и този разход падна на 3 милиона. Така финансовият министър и министърът на МВР успяха заедно да прескочат този един капан, заложен от администрацията на МВР, каза той.

И така, ред по ред, трябва да се мине всичко с абсолютно логично и практично мислене. Да се сложи обща рамка, например, че не може издръжката на министерствата да се покачи с повече от 5%, и после, перо по перо, да се отстрелят скритите хранилки. Да, работа е. Да, не става с общи приказки, а с реален преглед ред по ред и отстрелване на всеки нелогичен разход, акцентира Кирил Петков.

Той допълни, че ако се направи така, изведнъж не само ще падне дефицитът, но ще останат пари. Няма да забравя как вместо да увеличим парите за винетки, ние ги намалихме през 2022 г. Ще има пари и за социалните разходи и ще се избегне свръхдефицитът.

"Разбирам, че днес може да има някаква политическа цена за ПБ и да се каже, че Асен Василев разбира повече от експертите на ПБ. Голяма работа. Нали по места хората ще видят промяна, нали ще има повече пари за обикновените хора, за социалните разходи. В крайна сметка това ги интересува, а не кой е дал идеята", каза Кирил Петков.

Пък и ние ще сме горди, че от позицията на опозиция сме успели да спрем малки и големи кражби, заложени от капиите на ГЕРБ и ДПС. Някои от тях вече са си сложили шапките на „Прогресивна България“ и се кълнат във вярност на Радев. Други Радев сам е допуснал, за да получи тяхната подкрепа на изборите. Но днес той пак има избора да направи правилното нещо и да ги отбие от хранилката.

По-голямата цена, ако се орежат кражбите, ще дойде от атаката на самите корупционери. Тези хитреци, които сега се облизват с надежда да вземат няколко милиарда евро и да ги запишат на гърба на Радев. Ако видят, че милиардите им се изплъзват, ще започнат да финансират статии в голям размер срещу правителството. При нас те финансираха до 1000 статии на месец с какви ли не глупости по всякакви сайтове, само и само да намалят шанса да им режем парите.

Ако Радев успее да отреже няколко милиарда в следващите седмици, бързо и той ще почне да „яде пица с кристали“ в ПИК и БЛИЦ. Реално по това всички ще разберем дали е направил правилното нещо или им е оставил хранилките. Не те ли плюят с всякакви глупости в жълтите медии, не си направил правилното нещо. Така че горната препоръка има истинска политическа цена, но дългосрочно е единственият правилен начин да се запазиш.

И тук идва политическото лидерство на премиера. Той трябва да каже: „Аз ще направя каквото е правилно за държавата, ще поема цената на атаката и ще преглътна егото заради първоначалната грешка.“ В такива моменти никога не съм се колебал да направя правилното нещо, дори когато сме имали 67 депутати от „Продължаваме промяната“ в нашето управление. Ако имахме 130, просто щеше правителството да остане, вместо да падне под натиска на корупционерите и техните политически представители… „Македонияяяяяяя“.

Но не съжалявам и за миг, че винаги съм им рязал кражбите, без да се колебая, защото мога да напиша дори тези редове с високо вдигната глава. Асен Василев, дори като лидер на една от опозиционна партия днес, е много ценен за управляващите, защото може да им покаже пътя за оправяне на този бюджет, ако те имат държавническо мислене, а не се свият в тясната политическа черупка заради силните и заслужени критики, които получават от “Продължаваме промяната”.

Колкото и да им се иска на корупционерите да го няма Асен, той наистина днес е може би най-добрият финансист в страната и е наистина свободен от зависимости. След четири направени бюджета това го прави най-опасното оръжие срещу крадците. Неговите препоръки няма да дойдат някъде скрито. Те ще дойдат с остра критика, пред очите на всички в парламента. Но България ще избегне свръхдефицита, а правителството ще има повече пари за социалните нужди на хората, а не за пипалата на олигархията, които днес им правят мили очи.

Това е не е някаква ръка протегната към правителтвото, това е нашата отговорност към българските граждани и техните пари. Ние от „Продължаваме промяната“ никога не сме се интересували кой ще вземе политическия дивидент. Винаги това, което ни е водило, е какво вярваме, че е най-добре да се направи в дадения момент, каза още Кирил Петков.

И призова - време е за реални действия, не за политически театър. Радев и неговото правителство са на ход. Отборът на „Продължаваме промяната“ няма да спести нито критика, нито съвет как този бюджет да стане по-добър за страната ни. Единственият начин да се пребори олигархията е да ѝ се спрат хранилките. В този вариант на бюджета има много такива хранилки. Време е за дела, а не за думи, и за сериозно коригиране на този бюджет, добави още той.