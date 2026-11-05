Костинброд домакинства на първия турнир по ръгби

В периода 31 октомври – 2 ноември 2026г. Костинброд беше домакин на Първия международен детски лагер по ръгби, който събра млади състезатели от България и Малта в три дни, изпълнени със спорт, нови приятелства и незабравими емоции. 🎯 В международния лагер участие взеха отборите на гостите от Малта – Kavalieri Rugby Academy, РК „Ръгби Перник“, РК НСА „Васил Левски“ и домакините от ОРК “Кости брод”.

📍Инициативата превърна стадион „Белица“ в място за срещи, спортен обмен и споделена любов към ръгбито, доказвайки, че спортът е универсален език, който не познава граници и обединява хората независимо от тяхната националност.

🎊Официалното начало на лагера бе поставено с тържествена церемония, на която прозвучаха химните на Република България, Република Малта и Европейския съюз. Сред официалните гости бяха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, председателят на Общински съвет – Костинброд д-р Атанас Тенев, г-н Павел Павлов- олимпийски медалист от Москва 1980 г., прославил Костинброд с постиженията си в класическата борба, г-жа Бистра Боянова- началник отдел в община Костинброд, представители на общинското ръководство, гостуващата делегация от Малта, треньори и представители на участващите клубове, родите и любители на ръгбито.

🗣️В приветствието си кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, като изрази благодарност към гостуващите отбори и специално към представителите на Малта за доверието, партньорството и избора на Костинброд за домакин на тази международна спортна инициатива. Той подчерта значението на спорта за възпитанието, развитието и изграждането на младите хора, както и готовността на общината да продължи да подкрепя подобни инициативи. Изрази надежда, че поставеното тази година начало ще се превърне в добра традиция и Костинброд ще продължи да посреща млади ръгбисти от различни държави.

🏅В знак на признателност към труда, професионализма и отдадеността на треньорите бяха връчени възпоменателни статуетки на представителите на участващите отбори и участващите треньори.

Отличията бяха символ на уважение към хората, които ежедневно предават знанията си на младите спортисти и ги възпитават в дисциплина, постоянство и отборен дух.

🇧🇬 🫱🏻‍🫲🏼 🇲🇹31.10.2026г.- Първият ден от лагера– началото на едно международно приятелство

🎉След официалното откриване децата се потопиха в света на ръгбито с първите съвместни тренировки. Въпреки неблагоприятните метеорологични условия, спортният дух не отстъпи пред времето. Благодарение на спортното съоръжение „Балонa“ участниците имаха възможност да продължат заниманията си в подходяща среда.

🏉Още в първия ден теренът се превърна в пространство за обмен на опит, усвояване на нови техники и споделяне на различни тренировъчни подходи. Децата имаха възможност да се запознаят по-отблизо, да тренират рамо до рамо и да направят първите крачки към приятелства, които надхвърлят границите на държавите и клубните цветове.

🇧🇬 🫱🏻‍🫲🏼 🇲🇹Вторият ден – повече игра, повече опит и нови предизвикателства

🎯Вторият ден продължи с тренировъчни занимания, след които участниците преминаха към демонстративни срещи помежду си. На терена младите ръгбисти имаха възможност не само да покажат наученото, но и да споделят различни игрови похвати, техники и умения.

🔥Всяка среща носеше своя заряд – динамика,концентрация, спортсменство и желание за изява. Децата се учеха едни от други, откриваха нови начини за игра и показваха, че истинският смисъл на подобен лагер е не само в победата, а в развитието и взаимното уважение.

🏃Треньорите също имаха важна роля в този процес, насърчавайки участниците да бъдат смели, активни и уверени в собствените си възможности.

🇧🇬 🫱🏻‍🫲🏼 🇲🇹Третият ден – спортът обединява поколенията

💪🏻Последният ден от лагера бе посветен на съвместните занимания и приятелското съревнование. След тренировките и загрявката участниците преминаха към лек турнир, който събра на едно място младите състезатели, техните треньори и ветерани в ръгбито.

👨🏻‍🫯 ‍ 👨🏼Особено интересен момент бе включването на треньорите и ветераните в игровите срещи заедно с децата. Така спортният терен се превърна в място, където поколенията се срещнаха чрез общата си страст към ръгбито.

🙌🏻Последваха оспорвани и изключително интересни срещи, изпълнени с енергия, емоции, спортсменство и много усмивки. Независимо от резултатите, най-голямата победа бе споделеното преживяване и възможността всички участници да бъдат част от нещо ново и значимо.

✅Първият международен детски лагер по ръгби е още една стъпка към утвърждаването на Костинброд като град, който създава възможности за развитие на спорта и подкрепя инициативи, насочени към децата и младите хора.

🙌🏻Община Костинброд последователно насърчава спортната активност и подкрепя клубове, организации и събития, които дават възможност на младите поколения да се развиват, да изграждат характер и да откриват силата на екипната работа.

Трите дни показаха, че когато има обща цел, желание и партньорство, спортът може да създава не просто състезатели, а приятелства и трайни връзки между хората.

🙏🏻Благодарим на всички участващи клубове, на гостите от Малта, на треньорите, организаторите и всички, които допринесоха за осъществяването на тази инициатива!

Специални благодарности към младите състезатели, които с енергията, усмивките и спортния си дух превърнаха първото издание на лагера в едно незабравимо преживяване.

👥Първото начало вече е поставено. А надеждата е Костинброд отново да събере ръгбисти от различни държави, защото приятелството, изградeно чрез спорта, няма граници!