"Топлофикация" закъса: Цветомир Петров обвини КЕВР, а "Спаси София" иска одит

„Топлофикация София“ е пред фалит. Причината е, че години наред държавата, чрез регулаторните си механизми, я притиска, като ѝ продава скъпо газ и я кара да продава евтино топлоенергията си. Тези обвинения отправи преди началото на днешното заседание на Столичния общински съвет (СОС) председателят Цветомир Петров във връзка със състоянието на дружеството и множеството аварии. Той изтъкна и че през последните 15-20 години дружеството се управлява зле, не се правят и основни ремонти на топлопреносната мрежа.

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Петров съобщи, че през следващата седмица на комисия в СОС ще бъде изслушано ръководството на дружеството. „Текущата ситуация е ясна. Ние ще се опитаме да решим стратегически проблема“, каза Петров като според него решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), които се взимат от началото на този месец, усложняват процеса.

Петров припомни, че освен дълга има и огромни лихви, част от тях по 15-16%, върху задълженията на „Топлофикация“. „Това е отношението на държавата към дружеството, когато отново се вдига с 30% цената на газа от КЕВР, като същевременно няма да се вдига цената на топлинната енергия“, посочи Петров, като според него трябва да се каже ясно кой ще поеме разликата.

Предложенията на "Спаси София"

От „Спаси София“ ще предложат ръководството на „Топлофикация София“ да се отчита на всеки две седмици пред Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет (СОС). „Настояваме за технически и финансов одит на дружеството и ще поискаме спешна среща за предоговаряне на изплащането на дълга му“, каза председателят на партията Борис Бонев.

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Той обясни, че в отчетите пред комисията ръководството на дружеството трябва да представя данни за приходите и разходите за изминалите две седмици, за местата, на които се извършват ремонти, за тяхната стойност и за последващия контрол. Бонев определи предложението като „ръчно управление“ на „Топлофикация София“ от Общинския съвет.

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Общинският съветник призова кмета Васил Терзиев и председателя на СОС Цветомир Петров да осигурят подкрепа за двата доклада за одит. По думите му докладът на „Спаси София“ за технически одит е внесен преди 565 дни и все още не е разгледан от общинския съвет, а предложението на кмета за финансов одит не е прието от една година. „Без оценка на техническото състояние на дружеството не може да се определи къде са най-необходими инвестиции“, каза Бонев.

Следващата седмица от „Спаси София“ ще изпратят писма до „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг, Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с искане за спешна среща. Партията ще предложи допълнително споразумение за изплащането на задълженията към „Булгаргаз“, което да позволи да започне погасяването на главницата. Според Бонев годишните плащания на дружеството сега покриват предимно лихвите.

По думите му работната група за бъдещето на „Топлофикация София“, създадена след среща на кмета с министъра на енергетиката през 2024 г., е заседавала само веднъж, преди около година и половина, и не е стигнала до решение.