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Хулио Веласкес преди сблъсъка с Ягелония: Имаме капацитет да постигнем много

05 ноември 2026, 16:37 часа 687 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хулио Веласкес преди сблъсъка с Ягелония: Имаме капацитет да постигнем много

Българският шампион Левски продължава щурма си в Лига Европа тази вечер срещу полския тим Ягелония. Двубоя от четвъртия кръг на турнира ще си играе на Националния стадион "Васил Левски" от 19:45ч. "Сините" ще преследват втори пореден успех в Европа, след като надвиха Виктория Пилзен с 2:1 в Чехия.

Евертон Бала сподели очакванията си за срещата с Ягелония

Наставникът на Левски Хулио Веласкес направи разбор на представянето на тима си в последните двубой. Той подчерта, че отбора е в страхотна форма, но въпреки това трябва да продължават да се развиват.

„Играчите реагираха по страхотен начин на тази серия от гостувания. Настроението ни е позитивно. Много съм доволен от представянето на отбора в турнира досега, но имаме капацитет и качество да постигнем още повече. Това е много важен мач. Трябва да покажем енергия, амбиция и манталитет на победители, особено на този стадион и пред нашите фенове. Вярвам, че можем да се справим“, заяви испанецът пред NOVA.

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Евертон Бала

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Защитникът Евертон Бала също коментира предстоящата среща. Бразилецът сподели, че е привилегия да бъдат домакини в двубой от европейски турнир и се надява да оправдаят очакванията на своите привърженици.

„Очаквам истинско шоу от привържениците ни, а ние ще опитаме да им отвърнем със същото. Да играем тук, в София, в нашия град, е по-специално. Имаме увереност и се надявам да спечелим. Да, Ягелония играе в Европа вече няколко сезона, но мисля, че привлякохме много добри футболисти с опит в отбора ни. Такъв е Марко Груич. Може да очаквате един голям мач от нас“, коментира Бала.

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Лига Европа Левски Евертон Бала Хулио Веласкес
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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