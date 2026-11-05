Софиянци замръзват, а общинските съветници се карат какво е спасението за "Топлофикация"

Ядосан съм, както са ядосани хилядите жители на "Дружба", "Младост", "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", които сега са на студено. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров в ефира на Нова телевизия. Репликата му бързо срещна още по-остър отговор от колегата му от "БСП за България" Николай Велчев: "Ако г-н Димитров е ядосан, аз съм бесен". Градусът на напрежението скочи заради ледените радиатори в хиляди софийски домове. След повече от два месеца на непрекъснати аварии, кризата с "Топлофикация София" прерасна в мащабен институционален и политически скандал.

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Спорът между Бойко Димитров и Николай Велчев показа два коренно различни погледа върху произхода на проблема. Димитров отправи тежки критики към ръководството за бавното отстраняване на пробивите и към мнозинството в Общинския съвет за липсата на надзор, като обвини и бившето управление на ГЕРБ-СДС за трупания с десетилетия дефицит от действия. Според него първата спешна стъпка е мобилизирането на допълнителни аварийни екипи от други общински дружества и денонощно присъствие на директора на терен, както и стриктно изплащане на компенсации за засегнатите граждани.

От своя страна Николай Велчев категорично възрази, че проблемът не е само в сегашното ръководство, а в сгрешената регулаторна рамка. Според него КЕВР не признава ключови разходи на дружеството, включително лихвите по огромните дългове към „Булгаргаз“ и БЕХ, както и разходите за амортизация и ремонти. Отстранява се една авария, а на три метра от нея възниква нова и това не е решение, коментира Велчев, припомняйки, че мрежата е с дължина 1000 километра и масово надхвърля 40-годишна възраст. Той настоя за цялостна подмяна на магистралните тръбопроводи и изграждане на нови когенерационни мощности за производство на ток.

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Основният сблъсък между двамата общински съветници се пренесе върху въпроса как изобщо да се финансира необходимата модернизация за милиарди. Бойко Димитров защити идеята за концесия, при която частен инвеститор поема оперативното управление и инвестициите, докато собствеността върху активите остава изцяло общинска. Николай Велчев обаче отхвърли концесионния модел и предложи създаването на съвместно дружество, в което Столичната община да участва със своите активи, а частният партньор да влезе с пресен капитал и експертиза. Велчев припомни, че още през 2019 година Столичният общински съвет е гласувал решение за привличане на външен консултант и професионален мениджмънт за „Топлофикация“, но до момента не е намерена необходимата политическа воля това да стане факт.