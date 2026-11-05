СОС обсъжда нови проекти за транспорта, спорта и образованието

Столичният общински съвет ще разгледа доклади за изграждане на паметници на инж. Иван Иванов и на героя граничар, обновяване на автопарка на „Столичен автотранспорт“ и кандидатстване на София за домакинство на олимпийски квалификации по скейтборд. Още: Предложение: Улица в кв. "Изгрев" да носи името на убитата журналистка Анна Политковская

Сред предложенията е дългоочакваното изграждане на паметник на инж. Иван Иванов – кмет на София в периода 1934–1944 г., допринесъл за модернизацията на града и развитието му като европейска столица. Докладът е внесен съвместно с кмета на София.

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Общинските съветници ще обсъдят и поставянето на паметник на „Героя граничар“ в градината на храм „Св. Климент Охридски“. С него ще бъде отдадена почит на служителите на граничната полиция и на загиналите в защита на сигурността и суверенитета на България.

Предвижда се и увеличаване на капитала на „Столичен автотранспорт“ с 42 новопридобити от Столичната община съчленени автобуса и 13 туристически автобуса. Целта е ускорено обновяване на автопарка и осигуряване на по-комфортно, сигурно и екологично пътуване за гражданите.

Сред докладите е и предложение София да кандидатства за домакинство на две олимпийски квалификации по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., както и на състезание от Световната купа през 2029 г.

Кандидатурата ще даде възможност на столицата да се утвърди като международен център за младежки спорт. Предвижда се и съвместна социална програма за популяризиране на скейтборда сред учениците, както и изграждането на най-големия скейтпарк в София в Западния парк. София обаче ще трябва да се конкурира с други градове за домакинството на състезанията.

Съветниците ще разгледат и предложение за дарение на поземлен имот за изграждане на нова детска градина и прилежащата улична регулация в район „Лозенец“. Инициативата е на кмета на района Костадин Павлов и цели да подпомогне преодоляването на недостига на места за деца в един от бързо развиващите се райони на столицата.

В дневния ред е включен и проект за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Образование 2027“, по процедура „Подкрепа за ученици и таланти“. Целта е да се насърчат развитието и потенциалът на децата и стремежът им към високи постижения.

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