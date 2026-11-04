След хиляди сигнала за престъпления: "Спаси София" настоява за повече полиция и камери в район "Възраждане"

Повече патрули, засилено видеонаблюдение и постоянно полицейско присъствие в най-невралгичните точки на район "Възраждане" поискаха от "Спаси София". Повод за позицията им са официални данни от СДВР, според които за периода от 1 януари 2025 г. до 1 октомври 2026 г. на територията на района са регистрирани около 3500 сигнала и жалби. Най-честите нарушения са свързани с тишината, междусъседски конфликти, престъпления срещу собствеността и прояви, застрашаващи обществения ред.
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Кои са рисковите зони?
От СДВР посочват няколко основни локации с висока концентрация на проблеми и уязвими групи:
- Женският пазар и пазар „Димитър Петков“;
- Обществени и търговски центрове: Мол „София“;
- Парк „Възраждане“ и парк „Свети Никола“;
- Ромската махала „Батолова воденица“.
Камери, патрули и по-добра координация
От "Спаси София“ са категорични, че районът има крещяща нужда от видимо и постоянно присъствие на органите на реда. Те формулират четири основни искания към институциите:
- Повече пешеходни и автомобилни екипи в конфликтните зони;
- Фиксирано полицейско присъствие около пазарите, мола и парковете;
- По-добра координация между районната администрация, СДВР и общинската полиция;
- Системна обработка на данните за сигналите, за да се насочва ресурсът там, където е най-необходим.
Опитът от центъра
От партията припомнят, че благодарение на последователните настоявания на общинския съветник Христо Копаранов вече е осигурена допълнителна охрана в други конфликтни точки на столицата – пл. „Гарибалди“ и пл. „Славейков“.
Целта сега е същият модел на превенция и засилена сигурност да бъде приложен и на територията на район "Възраждане“. От "Спаси София“ призовават и самите граждани да съобщават за инциденти и проблеми със сигурността, за да се събере пълна картина за нуждите на квартала.