В Боровец се ражда музика с международно звучене!

Кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, заедно със секретарят Станислава Цветкова гостуваха на Sofia Songwriting Camp в хотел „Ястребец“. Посещението беше по покана на организатора на творческата академия Саня Армутлиева.

Над 50 композитори, текстописци, изпълнители и музикални продуценти от България и чужбина се събират, за да създават нова музика, да обменят идеи и да работят заедно. Сред участниците са Дара Екимова, Михаела Маринова, Вениамин, Иво Димчев, Поли Генова и други популярни български изпълнители.

Саня Армутлиева разказа за песните, родени по време на предходните творчески лагери, някои от които се превръщат в истински хитове.

Инж. Ангел Джоргов поздрави организаторите и участниците, като подчерта значението на подобни международни инициативи за популяризирането на Боровец и община Самоков.

Радваме се, че Боровец продължава да бъде място, където се срещат талант, вдъхновение и музика