Суспендиране на споразумението с Израел? ЕС го отхвърля

Повечето страни от ЕС се обявиха против суспендирането на Споразумението за асоцииране с Израел, което бе предложено от Испания, Ирландия и Словения. На заседание на Съвета по външни работи вчера, 21 април, държавите членки на ЕС отхвърлиха инициативата на трите европейски страни като ключова роля за това изиграха Германия и Франция.

Миналата седмица Испания, Ирландия и Словения изпратиха писмо до главния дипломат на ЕС Кая Калас, призовавайки за суспендиране на споразумението, което е в сила от 2000 г., като обвиниха Израел в нарушавания на човешките права – по-специално атаки от израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг и ново законодателство, налагащо смъртно наказание на палестинци.

Трите страни твърдяха, че на Израел трябва да бъде изпратен ясен сигнал, че се очаква да промени поведението си и по този начин ЕС да докаже, че се придържа към основните си ценности.

Германският външен министър Йохан Вадефул обаче нарече идеята неподходяща.

Италианският външен министър Антонио Таяни също заяви, че няма предпоставки за подобна радикална стъпка и се застъпи за по-ограничен отговор, като например санкции срещу израелските заселници, пише Politico.

Испания и Ирландия и по-рано призоваха за суспендиране на споразумението с Израел. Например, в разгара на кампанията в Газа, те призоваха Европейската комисия да провери дали последните действия на Израел нарушават принципите на споразумението. Такъв преглед беше проведен през май 2025 г. по искане на повечето държави членки.

