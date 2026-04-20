Ученици от Самоков сътвориха вдъхновяващо патриотично тържество по повод 150 г. от Априлското въстание

Учениците от СУ „Отец Паисий“ сътвориха вдъхновяващо патриотично тържество по повод 150 години от Априлското въстание под надслов „Памет, която говори“. Събитието се превърна в истинско пътуване през времето. В оригинален формат на телевизионно студио учениците направиха „живи връзки“ с емблематични места от националната ни памет-Копривщица, Оборище, Панагюрище и връх Шипка.

Чрез слово, музика и въздействащи изпълнения младите родолюбци пресъздадоха героизма и саможертвата на българския народ, превръщайки историята в жив разказ, който ни обединява и вдъхновява.

Събитието бе уважено от ръководството на Община Самоков, като специален гост бе кметът инж. Ангел Джоргов, който акцентира върху паметта, която носим, върху уроците, които не бива да забравяме, и върху връзката между миналото и съвременността.

,,Историята не е далечна - тя живее в думите, които избираме да помним, и в начина, по който ги предаваме нататък.”

Поклон пред героите на 1876 година!