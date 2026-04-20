Ученици от Самоков сътвориха вдъхновяващо патриотично тържество по повод 150 г. от Априлското въстание

20 април 2026, 21:00 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Самоков
Учениците от СУ „Отец Паисий“ сътвориха вдъхновяващо патриотично тържество по повод 150 години от Априлското въстание под надслов „Памет, която говори“. Събитието се превърна в истинско пътуване през времето. В оригинален формат на телевизионно студио учениците направиха „живи връзки“ с емблематични места от националната ни памет-Копривщица, Оборище, Панагюрище и връх Шипка.

Чрез слово, музика и въздействащи изпълнения младите родолюбци пресъздадоха героизма и саможертвата на българския народ, превръщайки историята в жив разказ, който ни обединява и вдъхновява.

Събитието бе уважено от ръководството на Община Самоков, като специален гост бе кметът инж. Ангел Джоргов, който акцентира върху паметта, която носим, върху уроците, които не бива да забравяме, и върху връзката между миналото и съвременността.

,,Историята не е далечна - тя живее в думите, които избираме да помним, и в начина, по който ги предаваме нататък.”

Поклон пред героите на 1876 година!

Антон Иванов Отговорен редактор
община Самоков
