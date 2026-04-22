Божанов: Не е коректно да се каже, че GenZ са подкрепили Радев, нито че 19% от гласовете му са от ПП-ДБ

"Не може 19% от гласовете на "Прогресивна България" (Радев) да са дошли от ПП-ДБ, защото това значи 260 хиляди гласа от 340 хиляди за нас на предходните избори да са гласували за Радев, а ние да сме ги заменили с нови 320 хиляди, за да стигнем до 410 хиляди". Така съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира социологията след предсрочните парламентарни избори на 19 април, спечелени убедително от формацията на доскорошния президент.

"Вероятната причина за тези данни е, че това са избиратели, които са гласували за ПП-ДБ на някои от предходните избори и след това са станали негласуващи", коментира той във Facebook.

"Прогресивна България" получи 1 444 924 гласа, или малко под 44,6% подкрепа, докато ПП-ДБ е трета сила с 408 845, или 12,6%. Втори са ГЕРБ-СДС с 433 755 гласа, което се равнява на 13,38%.

На изборите през октомври 2024 г. ПП-ДБ събра 346 063 гласа, или 14,2%, с което се нареди на второ място след ГЕРБ-СДС. Това означава, че сега коалицията е получила подкрепата на 62 782 повече избиратели.

"Процентно най-големите донори към Радев са партиите, останали извън парламента, и "Възраждане". Нетно - вероятно ГЕРБ", пише още Божанов.

Според социологическите данни след изборите около 200 000 души, които не са гласували на предишните избори, сега са подкрепили Румен Радев. Още толкова, но от досегашния електорат на ГЕРБ, са се пренасочили към коалицията на бившия президент.

Gen Z са "най-голям процент в структурата на вота на ПП-ДБ"

По думите му - младите хора (Gen Z) са най-голям процент в структурата на вота на ПП-ДБ, т.е. "не е съвсем коректно да се каже, че Gen Z са покдрепили първия - да, той има 44% от гласовете и във всяка възрастова група е първи, но младите са най-малко в структурата на неговия вот".

"Според мен има две причини за това ние да привлечем подкрепа от младите в по-голяма степен - че сме автентично дигитални и че не просто дадохме шанс, а промотирахме млади хора в листите. И те бяха адекватни политически", смята Божанов.

