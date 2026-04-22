Лидерът на "Сияние": Ще изискваме от Радев, но няма да обслужваме нито една сила в парламента

Лидерът на партия "Сияние" Николай Попов - бащата на загиналата на пътя 12-годишна Сияна - поздрави победителите на парламентарните избори, на които неговата формация получи 93 554 гласа (2,88%). На пресконференция днес, 22 април, той каза, че ще опита да прокара дневния ред за пътната безопасност сред бъдещите управляващи и че ще продължи каузата на "Сияние" под формата на гражданско сдружение.

Нито една формация нямаше "програма и решения" за войната на пътя

"Оттук нататък цялата отговорност за управлението на държавата се пада на г-н Радев и на неговата формация „Прогресивна България“. Така че ние ще изискваме от тях и ще продължаваме да се борим за нашата кауза така, както сме го правили досега. Няма да обслужваме нито Румен Радев, нито Асен Василев, нито която и да е друга политическа формация в българския парламент. Категорично го заявявам", бяха думите му на пресконференция в БТА.

"Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото касае човешки животи. И само от началото на месеца имаме близо 20 загинали по българските пътища, т.е. всеки ден загива по един български гражданин. Аз досега не видях и не чух от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решения по въпроса с убийствата на българските пътища", каза Николай Попов.

"Ако някой иска да върне модела на Борисов, ще види една силна гражданска позиция. Не политиците, а гражданите да избираме представители на Висшия съдебен съвет (ВСС) и да има независимост сред магистратите", настоя още той, допълвайки, че се застъпва за Закон за вещите лица.

Резултатът на "Сияние" и какво следва

Николай Попов благодари на повече от 93 000 българи, които са гласували за "Сияние". По думите му - това е невероятно постижение за формация, която е само на около 50 дни. При друга избирателна активност тези гласове биха били достъчни за влизане в Народното събрание, отчете Попов.

"Започваме градежа на гражданско сдружение "Сияние". Вече имаме близо 1000 записали се граждани, които искат да бъдат част от "Сияние"", каза още той.

Попов няма да предприема съдебни действия за обжалване на изборните резултати.

Сумата от медийния пакет на "Сияние" ще отиде за закупуване на кувьоз за болницата в Пазарджик, стана ясно от думите на бащата на Сияна.

