ВАС остави в сила правилата в детските ясли в София

21 април 2026, 10:52 часа
Правилата, по които се наемат на работа медицински специалисти в яслените групи в детските градини в София, няма да бъдат променени. И занапред с тях трудов договор ще сключват районните кметове по места, а не директорите на детските градини. Това реши окончателно тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Делото бе заведено по жалба на Съюза на българските медицински специалисти (СБМС) и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) срещу решение на Столичния общински съвет (СОС), с което се променяше реда, по който медицинските специалисти се назначават на работа в яслените групи на детските градини.

С него общинските съветници искаха трудовите договори на тези специалисти да се сключват с директорите на градините, а не с кмета на съответния район в общината.

По този начин общинските съветници смятаха, че ще се упражнява по-добър контрол върху дейността им и ще могат да сключват по-бързо трудови правоотношения с тях.

Мотивите на съда

Според СБМС и БАПЗГ обаче това е невъзможно, тъй като директорите на детските градини не притежават съответните компетентности, за да преценят работата на медицинските специалисти

Магистратите са категорични, че "медицинските специалисти имат основна и ръководна роля в детските ясли и в яслените групи към детските градини, която се определя от медицинските им знания и опит, които са определящи при работата с децата във възрастта, когато посещават яслите и яслените групи.

Подходът на работа е комплексен, като включва и съвместна работа с немедицинските специалисти – педагози, но ръководството се осъществява от медицинските специалисти".

Върховният административен съд, състав на шесто отделение отхвърля промените на СОС и оставя в сила сега действащите правила. Решението не подлежи на обжалване.

Спасиана Кирилова
ВАС Детски ясли СОС медицински специалисти
