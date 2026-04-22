Андрей Янкулов с първа реакция след оставката на Сарафов

Ще имаме легитимен главен прокурор за 6 месеца. Така каза в своя първи коментар по повод оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. “Законността в прокуратурата се възстановява.Сега всичко е в ръцете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). Предполагам, че тя ще избере друг временно изпълняващ функциите за шест месеца, тъй като е компетентният орган да го стори. От първия ден като министър централен въпрос за мен възстановяване на законността при управлението на прокуратурата, нарушена с продължаващото пребиваване на поста на Сарафов", каза министърът.

Легитимен главен прокурор за шест месеца

"Освен това поставих темата в центъра на обществения дебат. Хора отвътре също го направиха - за първи път. Всички тези обстоятелства доведоха дотук - поне да имаме легитимен временен главен прокурор за шест месеца, който ще се ползва с всички правомощия, от които Сарафов беше лишен, тъй като законът го каза", пипомни той.

Попитан дали резултатите от предсрочния вот са повлияли на решението на Сарафов, Янкулов каза, че не може да отговори на този въпрос и допълни:

"Въпросът няма да се реши с определянето на следващ временно изпълняващ функциите на главен прокурор. Не може да се използва държавно насилие за разрешаване на проблем, който може да се реши институционално, както се и случи”.

Дълго чаканата оставка

Припомняме, че днес заемашият за почти три години поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка.

В официална позиция, разпространена от прокуратурата, той написа:

“Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България.

През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.“

Сарафов също така се оплака и от “натиск“ върху прокуратурата.

По-рано, часове преди оставката му, бившият министър на правосъдието и на вътрешните работи и бъдещ депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев каза:

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка! Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно".

