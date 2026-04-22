Гюров с удар по "банката-касичка" на модела Борисов-Пеевски: Изтеглят 1,4 милиарда евро от ББР

"С едно антикорупционно решение на финансовия министър ще извадим 1,4 милиарда евро от "банката-касичка" на модела Борисов-Пеевски, а именно - Българската банка за развитие. Преди протестите 2025 г. кабинетът изтегли рекорден дълг и заключи част от тези средства в ББР - банката с широки пръсти и къса памет, банката с огромни кредити, които забравя да си ги потърси. Осем месеца тези 1,4 милиарда стоят заключени в тази касичка, не влизат в икономиката, събират прах, но текат лихви и всички граждани ги плащаме от своите данъци. Всички знаем, че когато тези милиарди евро стоят на тъмно и без цел, те се превръщат в изкушение и бърза писта за големи кредити, в касичка, от която се вади за спасяване на български политици".

Това обяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на заседанието на служебния кабинет в сряда.

"Имаме шанс да спасим тези средства, преди те да са влезли в нечии джобове и да са се превърнали в поредните несъбираеми кредити", обърна внимание министър-председателя. От думите му се разбра, че служебното правителство няма да харчи тези средства: "Даваме възможност на следващия кабинет да прецени как, кога и за какво да харчи тези средства", каза още Гюров.

Оценка на вота

Правителството се събира за пръв път след провеждането на предсрочните избори на 19 април.

"Изборите минаха и по всички оценки на наблюдатели, международни партньори и граждани те са едни от най-честните избори в най-новата ни история. Това е отборна заслуга на всички на тази маса и ви благодаря за неуморната работа. Честните избори са само началото - много от въпросите за добро управление тепърва ще търсят своето решение", обяви още Гюров.

