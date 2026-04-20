Община Елин Пелин печете 150 г. от Априлското въстание

20 април 2026, 14:09 часа 530 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Елин Пелин
Община Елин Пелин печете 150 г. от Априлското въстание

Община Елин Пелин печете 150 г. от избухването на Априлското въстание. 20 април е паметна дата в българската история и своеобразен връх на българското националноосвободително движение. Априлската епопея е символ на смелост, жертвоготовност, борбеност, родолюбие и на онази неудържима решимост да бъде скъсан хомотът на робството.

„И в няколко дена, тайно и полека,

народът порасте на няколко века!“

🇧🇬 Дълбок поклон пред саможертвата на апостолите на Априлското въстание и пред всички знайни и незнайни герои, посветили делата, мислите и сърцата си на своето Отечество!

Антон Иванов
Антон Иванов
