Йерней Лоренци с "Престъпление и наказание" гостува в Народния театър

Народният театър продължава да отваря сцената си към значими европейски театрални гласове. На 12 май в рамките на платформата #СценаБезГраници ще гостува спектакълът на Йерней Лоренци "Престъпление и наказание" по Фьодор Достоевски.

Името на Лоренци вече е добре познато на българската публика от постановката му "Орфей" в Народния театър, отличен с няколко награди за най-добър спектакъл, режисура и водеща мъжка роля за Деян Донков. В началото на следващия театрален сезон ще бъде премиерата и на новия му проект – "Физика на тъгата" по едноименния роман на Георги Господинов, отново с участието на актьори от трупата на първата ни сцена.

Настоящото гостуване е поредна възможност зрителите да се докоснат до един от най-разпознаваемите режисьорски почерци в съвременния европейски театър.

Снимка: Хърватски национален театър в Загреб

Създаден по романа на Фьодор Достоевски, спектакълът разглежда не толкова самото престъпление, колкото неговото неизбежно вътрешно отражение – вината като състояние, което предхожда и надживява всяко наказание. В интерпретацията на Лоренци тя не е юридически акт, а дълбоко екзистенциално преживяване, което разклаща границите между съзнание и подсъзнание, между реалност и халюцинация.

Чрез "Престъпление и наказание" Лоренци се връща към същностните елементи на театъра – актьорското присъствие, празното пространство и силата на въображението, за да изведе на преден план философската тъкан на романа.

Спектакълът е на Хърватския национален театър в Загреб и събира на сцената утвърдени актьори и млади изпълнители. В този прочит "Престъпление и наказание" не е история за извършеното престъпление, а за невъзможността човекът да избяга от самия себе си.

Билети за представлението се продават онлайн, както и на касите на Народния театър. Гостуването се случва в рамките на инициативата #СценаБезГраници, която за втора поредна година ще предложи на публиката срещи с най-забележителните спектакли от европейската сцена.