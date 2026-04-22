Махат скелето около МОЧА

22 април 2026, 10:31 часа 279 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Областната администрация на София ще осигури от днес до 26 април достъп за извършване на демонтаж и извозване на строителното скеле, разположено в парк "Княжеска градина". Това съобщиха от пресцентъра на администрацията. Районът ще бъде обезопасен.

ОЩЕ: Ставрев възмутен, че "кабинетът "Пеевски" дава 270 хил. евро за охрана на фигурите от МОЧА

Необходимата организация е създадена поради изтичане на договора със собственика на техническото съоръжение. Към настоящия момент липсват основания договорът и месечният разход от 12,210 евро с ДДС, свързан с него, да бъдат продължени, се посочва в съобщението.

Процесът по демонтиране на Паметника на Съветската армия в София започна на 12 декември 2023 г. след решение на областния управител Вяра Тодева. В края на февруари правителството в оставка прие решение за одобряване на финансиране за 2026 г. в размер на 270 000 евро за дейности по охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи от монумент "Паметник на Съветската армия".

Виолета Иванова Отговорен редактор
скеле МОЧА паметник съветска армия
