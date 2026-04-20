С поредица от инициативи Самоков отбелязя 150 г. от избухване на Априлското въстание

По повод 150-годишнината от избухването на Априлското въстание, Община Самоков, съвместно с училищата на територията на общината, организира поредица от инициативи, събития и възпоменателни прояви в знак на почит към героизма и саможертвата на българския народ.

Сред тях бе откритата изложба във фоайето на Художествена галерия „Проф. Васил Захариев“, където бяха представени творби на ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Експозицията, реализирана със съдействието на Исторически музей - Самоков, впечатли с рисунки, посветени на паметната годишнина, както и с изработено черешово топче от шестокласничката Никол Николова.

Заместник-кметовете Венета Галева и Станимира Давидова бяха сред гостите на събитието. Г-жа Галева поздрави децата от името на кмета Ангел Джоргов и ги насърчи да пазят историческата памет, защото именно върху нея се гради бъдещето.

Директорът на Исторически музей – Самоков Веселин Хаджиангелов подчерта значимостта на Априлското въстание като символ на стремежа към свобода, а музейният уредник Десислава Каназирова разказа повече за събитията от онова време.

Тържества по повод годишнината се проведоха и в ПТГ „Никола Вапцаров“, където бе отдадена почит на героите от априлската епопея. Началник отдел „Образование, култура, спорт и младежки дейности“ Даниела Трохарова уважи празничната програма на ОУ „Христо Максимов“, състояла се в Младежки дом-Самоков. В училището в Радуил гостуваха представители на сдружение „Маришки извор“, които поздравиха учениците и им подариха книги с автограф от писателя Иво Сиромахов. В Говедарци учениците на ОУ „Димчо Дебелянов“ взеха участие във викторина, посветена на паметната годишнина, и показаха отлични познания за героите и събитията от този важен момент в българската история.

В читалището бяха организирани прожекции на филма „Записки по едно предателство“, а Исторически музей – Самоков ще бъде с вход свободен през целия ден.

Днес, от 18:00 ч. в читалището ще се се проведе тържествено честване ,,Памет, която говори”.