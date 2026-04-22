"Луфтханза" отменя 20 000 полета през лятото заради скока в цените на самолетното гориво

„Луфтханза“ съобщи, че това лято (май-октомври) от разписанието ѝ се премахват 20 000 полета на къси разстояния, което ще ѝ позволи да спести средства в условията на скочилите цени на самолетното гориво. По-голямата част от съкращенията се дължат на закриването на губещата линия CityLine и извеждането от експлоатация на 27 самолета. Компанията цитира като основна причина цената на самолетното гориво, която според нея се е удвоила на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран. "Луфтханза" обвинява и трудовите спорове с персонала.

Още: Заради стачка: "Луфтханза" отменя десетки полети от и до София

Повечето авиокомпании се сблъскват с растящи разходи, защото доставките на петрол от Близкия изток остават до голяма степен прекъснати поради блокирането на Ормузкия проток.

Потребителите също усещат затрудненията - цените на билетите започват да бележат значително покачване.

Още: Недостиг на керосин в Европа: Германия обмисля спешни мерки

Темата със самолетното гориво: Европа е в криза

Ръководителят на нискотарифната Ryanair Майкъл О'Лиъри заяви пред Sky News този месец, че съществува риск доставките на гориво да бъдат прекъснати от май, ако Ормузкият проток остане затворен. Той добави, че цените на петрола са част от „по-широките последици“, но по-„непосредствената загриженост“ е свързана с доставките именно на самолетно гориво.

Директорът на Международната енергийна агенция също заяви пред Associated Press миналата седмица, че на Европа „може би са ѝ останали шест седмици запас от самолетно гориво".

Какво цели да спести "Луфтханза"?

В изявление във вторник, 21 април, Lufthansa заяви, че отменените 20 000 полета ще спестят 40 000 тона самолетно гориво за периода до октомври. Също така добави, че съкращенията представляват само 1% от наличните "седалко-километри".

Компанията заяви, че консолидира европейската си мрежа и че нерентабилните маршрути от центровете във Франкфурт и Мюнхен ще бъдат преустановени, докато съществуващите маршрути от Цюрих, Брюксел и Виена ще бъдат разширени.

Още: "Има напрежение": ЕС се готви да освобождава запаси от керосин

Немският превозвач обяви, че пътниците ще продължат да имат достъп до глобалната му мрежа от маршрути и до връзките на дълго разстояние. Капацитетът на Lufthansa за дълги разстояния обаче ще се намали донякъде в края на лятото, когато авиокомпанията ще загуби шест междуконтинентални самолета.

Два емблематични Boeing 747 ще бъдат извадени от експлоатация за зимата - преди окончателното им сбогуване през 2027 г. Четири Airbus A340-600 също ще бъдат извадени от експлоатация завинаги през октомври.

Още: България в топ 4 на ЕС: Трайков разкри защо няма да останем без дизел и керосин