Над 1000 факли ще осветят Елин Пелин по повод 1 ноември

Пламъкът е символ на будността! Той е искрата, която гори в душата на всеки, който пази паметта, знанието и любовта към Родината. Будността е живата сила на един народ. Тя е онзи вътрешен огън, който ни напомня кои сме и откъде идваме. 1 ноември – Денят на народните будители е дата, която не просто се отбелязва, а се преживява със сърце! Това е денят, в който свеждаме глава пред книжовниците, просветителите, духовниците и всички, които с дух, слово и вяра съхраниха българщината през вековете.

По повод празника, Община Елин Пелин Ви кани на тържественото честване на 1 ноември 2025 г., когато над 1000 факли ще осветят пътя на традиционното факелно шествие.

Програма:

17:30 ч. – Молебен по повод Деня на народните будители (автогара, гр. Елин Пелин)

18:00 ч. – Традиционно факелно шествие (начало: автогара, гр. Елин Пелин)

18:20 ч. – Поднасяне на венци и цветя пред паметника на писателя Елин Пелин

18:30 ч. – Празничен концерт, посветен на Деня на будителите (Народно читалище „Елин Пелин 1896“, гр. Елин Пелин). За девета поредна година в гр. Елин Пелин ще отбележи Деня на народните будители с общоградско факелно шествие, което събира стотици участници от училища, читалища, културни и спортни организации.

Празникът се превърна в една от най-ярките традиции на града като символ на памет, знание и духовност. Заповядайте да бъдем заедно на 1 ноември! Да разпалим огъня на българщината и да осветим с него пътя напред, с вяра, слово и дух!