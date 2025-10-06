Няма да има замърсяване от кризата с боклука: Експерти ще обясняват къде да си хвърляме отпадъците

"В момента сме в кризисна ситуацията с боклука на двата столични района "Люлин" и "Красно село". Освен тези големи сиви контейнери, се обслужват и малките сиви контейнери, така че могат да се използват и те. Ние сме извадили всичко, с което разполагаме". Това заяви замеснтик-кметът по ековъпросите към Столична община Надежда Бобчева пред БНТ. Още: Кой рекетира София за боклука в "Люлин" и "Красно село": ВИДЕО от BIRD подсказва

Ще има ли криза с боклука?

Тя не очаква да има замърсяване на околната среда вследствие кризата с боклука в София. Това, което се планира са допълнителни мерки, добави Бобчева. Тя призова хората да следят интерактивната карта на Столична община и при възможност гражданите да използват големите сиви контейнери. Бобчева призова гражданите и да изхвърлят отпадъците си разделно.

Николай Неделков, директор на Столичния инспекторат добави, че инспекторите работят денонощно и за всички нарушения, ще бъдат съставени глоби. На юридически лица глобата може да стане до 4000 лева. Той увери, че екипите на Столичния инспекторат са 24 часа на терен. Когато има някакъв проблем, гражданите да подават сигнали на инспектората. В момента има и доброволци, които помагат точно поради тази причина, уточни Неделков.

