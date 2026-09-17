Нов физкултурен салон откриха в село до Костинброд

15 септември 2026 г. се превърна в двоен празник за учениците, учителите, родителите и жителите на село Петърч – освен началото на новата учебна 2026/2027 година, официално бе открит и новият физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“. Празничният ден започна в новоизграденото спортно съоръжение, където се събраха ученици, родители, учители и официални гости. С изпълнението на химна на Република България и посрещането на училищното знаме бе поставено тържественото начало на празника.

Новият физкултурен салон е дългоочаквана придобивка за училището и децата на Петърч. Първата копка на обекта е направена през 2024 г., а днес проектът вече е факт. Оттук нататък залата ще бъде не просто място за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт, а пространство за тренировки, състезания, игри, приятелства и нови детски мечти.

На официалното откриване присъстваха кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов, г-н Младен Маринов- народен представител в 52-о Народно събрание, заместник-кметовете на община Костинброд: инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, кметът на село Петърч г-н Борислав Борисов, общински съветници в община Костинброд, директори на учебни институции, социални центрове,представители на фирмите изпълнители, в лицето арх. Мариана Цветкова от “М-СИНТЕЗ” ЕООД, инж. Спас Вучков от “СУПЕР В 99” ООД, г-н Янко Шумков от “СТРЕЗА” ЕООД, родители и гости на село Петърч.

По повод откриването приветствия отправиха кметът на село Петърч, кметът на община Костинброд и директорът на училището, като бе подчертана важността на инвестицията за развитието на децата и училищната среда.

Кметът на община Костинброд, г-н Трайко Младенов поздрави всички присъстващи с думите:

“За мен е особено удоволствие и чест днес, на 15 септември – деня, в който училищата отново отварят врати за нашите деца, да бъдем заедно по повод откриването на този прекрасен нов физкултурен салон.

Скъпи ученици, днес вие получавате не просто ново помещение за спорт. Получавате място, в което да играете, да се състезавате, да бъдете активни, да създавате приятелства и да изграждате характер. Защото спортът учи на дисциплина, постоянство, уважение и работа в екип.

Днес вашият салон изглежда по европейски – модерен, светъл и създаден с мисъл за вас. Надявам се да го изпълвате с много енергия, усмивки и спортни успехи.

Искам специално да поздравя всички учители и педагогическия екип. Благодаря ви за труда, търпението и отдадеността, с които всеки ден работите за децата. Няма по-голяма инвестиция от тази в образованието и в младите хора.

Искам да благодаря и на Общинския съвет на Костинброд. Благодаря ви, че през годините, когато става дума за образованието, за училищата и за децата на община Костинброд, винаги сте откликвали и сме успявали да работим заедно. Благодаря ви, че по тези важни за общността теми сме оставяли различията настрана и не сме се делили по цвят. Защото когато става дума за бъдещето на нашите деца, трябва да бъдем единни.

Този физкултурен салон е доказателство, че когато институциите, училището и хората работят заедно, резултатите са видими.

Но няма да спрем дотук. Още през следващата година имаме намерението да продължим с подобряването на спортната база и да изградим и спортно игрище на открито в двора на училището. Искаме децата да имат възможност да спортуват както през зимата, така и на открито – в една съвременна и добре поддържана среда.

Благодаря на целия екип, който стои зад реализацията на този проект – на всички, които работиха по него, на проектантите, изпълнителите и всички специалисти, допринесли този ден да бъде възможен. Зад всяка завършена сграда стоят много труд, отговорност и усилия, които невинаги се виждат, но днес всички ние можем да видим техния резултат.

Скъпи ученици,

Пожелавам ви една успешна, вдъхновяваща и незабравима учебна година! Учете, мечтайте, спортувайте и не се страхувайте да бъдете най-добрите, на които сте способни.

Нека този салон бъде изпълнен с детски смях, спортен дух и много бъдещи победи!

На добър час на новото спортно пространство и успешна нова учебна година!”

Проектът е реализиран по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024–2027 г. Общият му бюджет е 2 007 621,43 лв., от които 1 500 000 лв. са безвъзмездно финансиране, а 507 621,43 лв. са съфинансиране от Община Костинброд.

За реализирането на проекта бе изказана благодарност от кмета на село Петърч и директора на училището, към ръководството и екипа на Община Костинброд, както и към фирмите и специалистите, участвали в изграждането на новия физкултурен салон – „М-СИНТЕЗ“ ЕООД, „СУПЕР В 99“ ООД и „СТРЕЗА“ ЕООД.

С прерязването на лентата официално бяха отворени вратите на новия спортен дом на децата на Петърч.

Празничният момент бе последван от водосвет, отслужен от отец Желязко, който благослови новия физкултурен салон и новата учебна година.

След освещаването празникът продължи с тържественото откриване на учебната 2026/2027 година. В специално подготвена програма учениците пресъздадоха срещата между Лятото и Училището – символичен преход от безгрижните ваканционни дни към новите знания, предизвикателства и мечти.

Особено вълнуващо бе посрещането на първокласниците, за които 15 септември постави началото на едно от най-важните приключения в живота. Четвъртокласниците ги приветстваха с усмивки, сценка и специално послание, че в училището винаги ще има кой да им подаде ръка. Всеки първокласник получи и символично ключе – ключ към знанието, мечтите и приятелството.

Празничната програма продължи с изпълнения на първокласниците, поздрав от второкласниците и песента „Наше родно училище“ в изпълнение на третокласниците.

Тази учебна година е особено значима за ОУ „Отец Паисий“, което отбелязва 170 години от създаването си. През годината предстоят различни инициативи и събития, посветени на юбилея.

Кулминация на празничното откриване бе първият училищен звънец, който даде официален старт на новата учебна година. Един след друг прага на училището прекрачиха първокласници, второкласници, третокласници, четвъртокласници, петокласници, шестокласници и седмокласници, водени от своите класни ръководители.

15 септември 2026 г. постави началото на нова страница в историята на ОУ „Отец Паисий“ – страница, в която традицията среща бъдещето. Новият физкултурен салон ще даде на децата повече възможности за спорт и развитие, а 170-годишният юбилей ще напомни за богатата история и поколенията, оставили своя отпечатък в училището.

Нека новата учебна година бъде изпълнена със знания, успехи, приятелства, усмивки и сбъднати мечти!

На добър час на всички ученици, учители и родители!

Успешна и благословена да бъде учебната 2026/2027 година!