Община Костинброд откри своето ново зелено сърце – Ботаническата градина

Община Костинброд направи още една важна крачка към своя нов облик. На 16 септември официално беше открита Ботаническа градина – парк – мащабно ново пространство за отдих, игра, срещи и досег с природата, разположено на улица „Йордан Йовков“, срещу двете най-големи гимназии в града – СУ „д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

С водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Николай и отец Георги Михнев, и с тържественото прерязване на лентата община Костинброд даде начало на още един проект, който променя не просто градската среда, а начина, по който хората ще живеят, общуват и прекарват времето си в града.

Реализацията на Ботаническата градина – парк е осъществена с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект № ОР-24.001-2224, с общ размер на финансирането 2 383 200 лева. Това е инвестиция в инфраструктурата, но преди всичко – инвестиция в качеството на живот и в бъдещето на Костинброд.

Откриването на новия парк идва като естествено продължение на последователната промяна, която през последните години преобразява облика на град Костинброд.

След откриването на новата детска градина „Слънчице“ през изминалата година, обновяването на сградата на „Банята“ и превръщането ѝ в музей-галерия, обновяването на площад „Иван Вазов“ с новата сцена, изграждането на ингормациония център, модернизирането на училищата в града и общината и изграждането на нови физкултурни салони, както и цялостната рехабилитация на главната улица „Славянска“, Костинброд днес изглежда все по-различно.

Новата Ботаническа градина е поредното видимо доказателство за тази промяна – градът не просто обновява своите пространства, а създава нови места за хората.

Особено символично е местоположението на парка – в непосредствена близост до две от най-големите гимназии в град Костинброд. Така новото зелено пространство естествено се превръща и в част от ежедневието на младите хора на града.

Ботаническата градина – парк е проектирана като съвременно зелено пространство, в което архитектурата и природата се допълват.

Пешеходната зона обхваща 3730 кв. м алеи и площадни пространства, а автомобилната зона е с площ 1270 кв. м и разполага с 39 паркоместа.

За най-малките са изградени две детски площадки с обща площ 370 кв. м, оборудвани с ударопоглъщаща настилка. Над 100 места за сядане дават възможност на жители и гости да се разходят, да отдъхнат и да се насладят на новото пространство.

Един от акцентите е зоната, в която се срещат архитектурата, водата и водната растителност. Композицията е допълнена от концентрично засадени дървета и жив плет, а богатото растително разнообразие превръща парка в място, което ще се променя и ще става все по-красиво с всяка изминала година.

И може би именно това е най-ценното в един парк – той не е завършен в деня на откриването си. Той расте заедно с града.

На официалното откриване присъстваха кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, общински съветници, кметове на населени места, директори на всички образователни институции в община Костинброд, народните представители г-н Росен Желязков и г-н Младен Маринов, г-н Емил Колев- деректор на производствен център Кока-Кола ХБК България, представители на „Кока-Кола ХБК България“, проф. д-р Мая Миткова Игнатова – директор на Института по животновъдни науки, г-н Петър Ицков – кмет на община Костинброд през 70-те години, ученици, деца от детските градини, представители от пенсионерските клубове и гости на събитието.

В реализацията на проекта своя принос имат изпълнителят „Стреза“ ЕООД с представител Янко Шумков, проектантът арх. Цанко Коцев, строителният надзор в лицето на д-р инж. Сава Тачев и инж. Янчо Петков и изпълнителят по озеленяването „Орхидея НМ“ ЕООД с представител Мирослав Маринов.

За озеленяването на парка Община Костинброд изказва благодарност и към „Кока-Кола ХКБ България“, както и към „Зет естейт“ ЕООД, Търговски център „Резонанс“ и „Стеми Трейд“ ЕООД за тяхната ангажираност и подкрепа.

В обръщението си към гостите кметът Трайко Младенов подчерта значението на новия парк като част от цялостната промяна на община Костинброд:

„Днес откриваме не просто един парк. Откриваме още едно пространство, което принадлежи на хората на град Костинброд. През последните години заедно променяме града – обновяваме улици, училища, обществени пространства, създаваме нови места за децата и семействата. Ботаническата градина е още една крачка в тази посока. Искам да благодаря на всички институции, фирми и хора, които направиха възможно днес да бъдем тук. Нека пазим този парк и нека той бъде място, с което всички жители на община Костинброд да се гордеят.“

С приветствие към жителите и гостите се обърна и г-н Емил Колев, който подчерта значението на партньорството между бизнеса и местната общност:

„За нас е чест да бъдем част от този проект и да допринесем за създаването на едно по-зелено и по-красиво място за хората на град Костинброд. Вярваме, че когато институциите, бизнесът и гражданите работят заедно, резултатите остават дълго след нас.“

След приветствията настъпи и най-тържественият момент – официалното прерязване на лентата, с което Ботаническа градина – парк бе обявена за официално открита.

Всеки град има места, които с времето се превръщат в част от неговата памет. Места за първите детски игри, за срещи с приятели, за семейни разходки, за разговори и за онези малки ежедневни моменти, които след години се превръщат в спомени.

Ботаническата градина – парк има потенциала да бъде точно такова място.

Днес тя е ново пространство. Утре ще бъде изпълнено с детски смях, разходки, срещи и живот. А след години дърветата ще бъдат по-високи, градините – по-пъстри, а паркът ще бъде естествена част от историята на Костинброд.

Защото развитието на един град не се измерва единствено с новите сгради, улици и инфраструктура. То се вижда и в местата, които той създава за своите хора.

А днес община Костинброд има още едно такова място.

Място за живот.

Място за срещи.

Място за природа.

Място за бъдещето.

Ботаническата градина тепърва ще расте. Както расте и самият град Костинброд, вече на 52 години.

На добър час на новия парк! Нека расте, цъфти и остане завинаги зеленото сърце на града.