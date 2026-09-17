Кабинетът "Радев":

Община Костинброд откри своето ново зелено сърце – Ботаническата градина

17 септември 2026, 11:54 часа 704 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Костинброд
Община Костинброд откри своето ново зелено сърце – Ботаническата градина

Община Костинброд направи още една важна крачка към своя нов облик. На 16 септември официално беше открита Ботаническа градина – парк – мащабно ново пространство за отдих, игра, срещи и досег с природата, разположено на улица „Йордан Йовков“, срещу двете най-големи гимназии в града – СУ „д-р Петър Берон“ и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

С водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от отец Николай и отец Георги Михнев, и с тържественото прерязване на лентата община Костинброд даде начало на още един проект, който променя не просто градската среда, а начина, по който хората ще живеят, общуват и прекарват времето си в града.

Реализацията на Ботаническата градина – парк е осъществена с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект № ОР-24.001-2224, с общ размер на финансирането 2 383 200 лева. Това е инвестиция в инфраструктурата, но преди всичко – инвестиция в качеството на живот и в бъдещето на Костинброд.

Откриването на новия парк идва като естествено продължение на последователната промяна, която през последните години преобразява облика на град Костинброд.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След откриването на новата детска градина „Слънчице“ през изминалата година, обновяването на сградата на „Банята“ и превръщането ѝ в музей-галерия, обновяването на площад „Иван Вазов“ с новата сцена, изграждането на ингормациония център, модернизирането на училищата в града и общината и изграждането на нови физкултурни салони, както и цялостната рехабилитация на главната улица „Славянска“, Костинброд днес изглежда все по-различно.

Новата Ботаническа градина е поредното видимо доказателство за тази промяна – градът не просто обновява своите пространства, а създава нови места за хората.

Особено символично е местоположението на парка – в непосредствена близост до две от най-големите гимназии в град Костинброд. Така новото зелено пространство естествено се превръща и в част от ежедневието на младите хора на града.

Ботаническата градина – парк е проектирана като съвременно зелено пространство, в което архитектурата и природата се допълват.

Пешеходната зона обхваща 3730 кв. м алеи и площадни пространства, а автомобилната зона е с площ 1270 кв. м и разполага с 39 паркоместа.

За най-малките са изградени две детски площадки с обща площ 370 кв. м, оборудвани с ударопоглъщаща настилка. Над 100 места за сядане дават възможност на жители и гости да се разходят, да отдъхнат и да се насладят на новото пространство.

Един от акцентите е зоната, в която се срещат архитектурата, водата и водната растителност. Композицията е допълнена от концентрично засадени дървета и жив плет, а богатото растително разнообразие превръща парка в място, което ще се променя и ще става все по-красиво с всяка изминала година.

И може би именно това е най-ценното в един парк – той не е завършен в деня на откриването си. Той расте заедно с града.

На официалното откриване присъстваха кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, председателят на Общинския съвет д-р Атанас Тенев, заместник-кметовете инж. Габриела Трайкова, инж. Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, общински съветници, кметове на населени места, директори на всички образователни институции в община Костинброд, народните представители г-н Росен Желязков и г-н Младен Маринов, г-н Емил Колев- деректор на производствен център Кока-Кола ХБК България, представители на „Кока-Кола ХБК България“, проф. д-р Мая Миткова Игнатова – директор на Института по животновъдни науки, г-н Петър Ицков – кмет на община Костинброд през 70-те години, ученици, деца от детските градини, представители от пенсионерските клубове и гости на събитието.

В реализацията на проекта своя принос имат изпълнителят „Стреза“ ЕООД с представител Янко Шумков, проектантът арх. Цанко Коцев, строителният надзор в лицето на д-р инж. Сава Тачев и инж. Янчо Петков и изпълнителят по озеленяването „Орхидея НМ“ ЕООД с представител Мирослав Маринов.

За озеленяването на парка Община Костинброд изказва благодарност и към „Кока-Кола ХКБ България“, както и към „Зет естейт“ ЕООД, Търговски център „Резонанс“ и „Стеми Трейд“ ЕООД за тяхната ангажираност и подкрепа.

В обръщението си към гостите кметът Трайко Младенов подчерта значението на новия парк като част от цялостната промяна на община Костинброд:

„Днес откриваме не просто един парк. Откриваме още едно пространство, което принадлежи на хората на град Костинброд. През последните години заедно променяме града – обновяваме улици, училища, обществени пространства, създаваме нови места за децата и семействата. Ботаническата градина е още една крачка в тази посока. Искам да благодаря на всички институции, фирми и хора, които направиха възможно днес да бъдем тук. Нека пазим този парк и нека той бъде място, с което всички жители на община Костинброд да се гордеят.“

С приветствие към жителите и гостите се обърна и г-н Емил Колев, който подчерта значението на партньорството между бизнеса и местната общност:

„За нас е чест да бъдем част от този проект и да допринесем за създаването на едно по-зелено и по-красиво място за хората на град Костинброд. Вярваме, че когато институциите, бизнесът и гражданите работят заедно, резултатите остават дълго след нас.“

След приветствията настъпи и най-тържественият момент – официалното прерязване на лентата, с което Ботаническа градина – парк бе обявена за официално открита.

Всеки град има места, които с времето се превръщат в част от неговата памет. Места за първите детски игри, за срещи с приятели, за семейни разходки, за разговори и за онези малки ежедневни моменти, които след години се превръщат в спомени.

Ботаническата градина – парк има потенциала да бъде точно такова място.

Днес тя е ново пространство. Утре ще бъде изпълнено с детски смях, разходки, срещи и живот. А след години дърветата ще бъдат по-високи, градините – по-пъстри, а паркът ще бъде естествена част от историята на Костинброд.

Защото развитието на един град не се измерва единствено с новите сгради, улици и инфраструктура. То се вижда и в местата, които той създава за своите хора.

А днес община Костинброд има още едно такова място.

Място за живот.

Място за срещи.

Място за природа.

Място за бъдещето.

Ботаническата градина тепърва ще расте. Както расте и самият град Костинброд, вече на 52 години.

На добър час на новия парк! Нека расте, цъфти и остане завинаги зеленото сърце на града.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Община Костинброд
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес