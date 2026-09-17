По-малко очаквания към другите и повече лична отдаденост: Терзиев с призив за Деня на София

Да бъдем отговорни, да подходим с изключително много любов и отдаденост, за да може София да бъде градът, за който всички мечтаем. Това каза кметът на София Васил Терзиев на тържествено заседание на Столичния общински съвет (СОС) по повод Деня на София. "Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим, и тя е отговорност", каза градоначалникът.

ОЩЕ: "Важното не е кой печели спора, а какво печели София": Председателят на СОС на празника на столицата

И обясни, че много пъти очакванията са насочени към другия - към политическия опонент, към кмета, към районната администрация или към някой друг, който трябва да свърши работата. "Очакваме решения, без да носим лична отговорност и без да правим необходимото, за да дадем още повече на нашия любим град", подчерта Терзиев.

"Затова се надявам всички ние - и хората в тази зала, и всеки един софиянец, да мислим основно за това какво можем да дадем. Какво можем да направим повече, за да бъде градът ни по-хубав днес? Какво повече можем да вложим, за да изградим това по-добро бъдеще, което се постига само с общи усилия и с лична себеотдаденост", отбеляза кметът на София.

По думите му това няма как да се случи, когато всеки очаква от другия да свърши работата, да понесе тежестта или да направи компромис. "Всеки един от нас трябва да бъде равен участник и да не се пести, когато става дума да оставим нещо по-добро след себе си — така, както поколенията преди нас са го правили, за да можем днес да кажем, че София е този красив и хубав град. Град с бъдеще и град на възможности", каза Васил Терзиев.