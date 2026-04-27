Нови автобусни линии свързват ключови квартали в София

27 април 2026, 11:15 часа 373 прочитания 0 коментара
Нови автобусни линии свързват ключови квартали в София

Промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надеждно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на града чрез линии № 71 и 75, предлага Столична община. Предложението ще се разгледа на заседанието на постоянната комисия по транспорт на 27 април към Столичния общински съвет (СОС) и на заседание по-късно през седмицата.

Промяната цели да осигури по-често, по-предвидимо и устойчиво придвижване през ключови градски участъци от "Левски" и "Гео Милев", през "Г. М. Димитров", новодовършения "Т. Каблешков" и кв. "Овча купел".

"Транспортна връзка по това направление трябва да има и тя е необходима. Въпросът е да бъде организирана по начин, който е изпълним и който няма да влоши обслужването в останалата част от града. Затова предлагаме решение, което позволява по-добър контрол, по-редовни интервали и по-надеждна услуга", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Новите предложения се превърнаха в обект на обществен и политически дебат, след като линия № 220 беше предложена като решение за подобряване на връзките по това трасе. В първоначалния си вид тя предвижда дълъг маршрут от ж.к. "Левски Г" до метростанция "Мизия", преминаващ през едни от най-натоварените булеварди в София.

(Не)възможна ли е линия № 220?

Параметрите на линия № 220 изискват значителен ресурс и създават риск за редовното ѝ изпълнение. "Моята работа е да преценя кое е възможно и кое наистина работи в дългосрочен план", обяснява Терзиев, пояснявайки, че за обслужването ѝ са необходими около 40 водачи и 18 автобуса, с които "Столичен автотранспорт" към момента не разполага.

Това означава, че реалното ѝ въвеждане може да стане единствено чрез пренасочване на ресурс от други линии, което пряко ще доведе до увеличаване на интервалите и влошаване на обслужването в други части на града.

Предложението на заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев е обслужването по направлението да се осигури чрез две по-къси линии № 71 и 75. Линия № 71 ще обслужва североизточната част на града (района на „Левски“ и „Гео Милев“), а линия № 75 – южната част през „Каблешков“ и „Овча купел“. В най-натоварения участък двете линии ще се допълват и ще осигуряват заедно по-често обслужване.

Този модел позволява по-добър контрол върху движението, по-малко натрупване на закъснения и по-редовни разписанията. В най-натоварените участъци се предвижда интервал от около 6 минути.

Допълнителен фактор е, че бул. „Тодор Каблешков“ вече е изграден в пълен профил, което създава инфраструктурната основа за по-надеждно транспортно обслужване по направлението.

Предложението е част от по-голям доклад за промени в транспортната мрежа, който предстои да бъде разгледан в комисията по транспорт и след това в Столичния общински съвет. Докладът включва редица промени в маршрутите и разписанията, насочени към по-добра свързаност между кварталите, по-малко дублиране на линии и по-ефективно използване на наличния ресурс.

Докладът за линии № 71 и 75 идва на фона на мащабното политика за трансформация на градската мобилност в София.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
Градски транспорт Васил Терзиев
