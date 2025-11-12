Любопитно:

12 ноември 2025, 13:00 часа 297 прочитания 0 коментара
София се готви за еврото: Цената на билета е ясна, но колко ще плащаме за паркиране?

Колко ще струва билетът за автобуса и колко ще плащаме за платено паркиране в София след въвеждането на еврото? Това са въпроси, които вълнуват хората, които използват ежедневно градския транспорт или паркират в синя и зелена зона. Месец и половина преди приемането на единната европейска валута единодушие има само за цената на билетите за градския транспорт. Столичният общински съвет (СОС) обаче все още не е взел окончателно решение за цените за платеното паркиране.

Цената на билета

Цената на единичния билет ще бъде 0.80 евро. Месечната карта за всички дневни линии ще е 25.50 евро, годишната за всички линии - 185 евро, а на изплащане на три вноски ще струва общо 189 евро. "Радвам се, че колегите от останалите политически групи в Столичния общински съвет приеха нашето предложение цените на всички превозни документи да бъдат закръгляни надолу при превалутирането от левове в евро", каза за Actualno.com Иван Таков, който е председател на комисията по транспорт и председател на групата на МК "БСП за България" в СОС

Той заяви и че се предвижда преходен период, в който билетите ще се продават както в левове, така и в евро.

Колко ще се плаща за паркиране? 

И ако общинските съветници са единодушни за цените на билетите, то не така е с цените в зоните за платено паркиране. "Този въпрос е в процес на обсъждане. Имаме внесени два доклада. Единият е от групата на "Спаси София", а другият - от кмета, председателя на СОС и общински съветници от групата на ПП-ДБ", обясни Такова.

И двата доклада са били в дневния ред на редовното заседание на комисията по транспорт и пътна безопасност в понеделник, но не са били разгледани и са отложени за сряда (12 ноември). Тогава ще се проведе извънредно съвместно заседание на комисиите по транспорт, по финанси и по местно самоуправление, където ще бъдат обсъдени и гласувани.

От ПП-ДБ предлагат цената за един час паркиране в синя зона да струва 2 евро, а за зелена – 1 евро. За годишна винетка пък ще се плаща 153 евро за синя зона и 102 евро за зелена зона. Това са цените за един  автомобил. Ако имате втора кола ще се плаща съответно 306 и 204 евро.

Цените при месечните винетки ще са – 15.30 евро за синя зона и 10.20 евро за зелена зона. При втори автомобил цените ще са съответно – 30.60 и 20.40 евро.

Слагане на скоба ще струва 30 евро, а вдигането от паяк – 76 евро.

От ПП-ДБ предлагат средствата да се разпределят по ясни правила, като се връщат там, откъдето идват - в районите. С тези пари ще се ремонтират улици, тротоари и паркинги, ще се благоустрояват междублоковите пространства.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев и общинския съветник от формацията Андрей Зографски излязоха с остра позиция срещу доклад за реформата в паркирането в столицата, внесен от кмета Васил Терзиев и групата на ПП-ДБ в СОС. Те обвиниха управляващите в липса на политическа смелост и в размиване на реалната реформа, изготвена от екипа на "Спаси София". "Вместо реформа - получава се хаос, при който хората ще плащат повече за винетни стикери и паркиране, без да има реална промяна", заяви Бонев.

Ключови разлики между двете предложения

Според Бонев липсват новите правила за служебните абонаменти, които в проекта на "Спаси София" ограничават броя им до определен процент от всяка улица. "Без това, цели улици ще останат задръстени от служебни абонаменти и хората няма да имат шанс да паркират", посочи Бонев.

Той критикува и липсата на предвидена червена зона в центъра на София, която според него е била широко подкрепяна от жителите. "Вместо това се предлага само повишаване на цените, без реална промяна в начина на паркиране", допълни той. Зографски обясни, че червената зона, предвидена в техния проект, обхваща само строгия център, където проблемът с паркирането е най-сериозен.

"В предложението на Терзиев има една огромна синя зона, която е скъпа и еднаква навсякъде - от "Иван Вазов" до горен Лозенец. Това наказва хората, които нямат реален проблем с паркирането", посочи Зографски.

Липсват и нови зелени зони в "Студентски град" и район "Подуяне", въпреки официалните искания от местните кметове. Също така, според него не са предвидени така наречените "уикенд зони" в Банкя и Панчарево, които "Спаси София" е предложила.

Особено остро Бонев разкритикува идеята за двойно и тройно увеличение на винетните стикери за живущите, което според него наказва най-засегнатите от липсата на паркоместа.

От "Спаси София" ще настояват да се обсъди включването на "Студентски град" и части от "Подуяне" в режим на зелена зона. 

Таков пък беше категоричен, че те няма да подкрепят нито един доклад, свързан с повишаване на цените на платеното паркиране и разширяване на синя и зелена зона. "Докладите на "Спаси София" и на кмета не решават фундаментално проблема с паркирането на територията на града. Предложенията в тях са недомислени и са половинчати", каза той.

Според БСП въвеждането на червена и жълта зона внасят допълнително класово разделение в града.

Без преференции за електромобилите?

Общинският съветник Карлос Контрера предложи преди дни преференциите за електромобилите да отпаднат и те също да плащат за паркиране в зоните – годишна винетка.

От групата на БСП в СОС одобряват и биха подкрепили предложението електромобилите да не паркират безплатно. Таков заяви, че това предимство на гражданите, използващи електромобили, е в много голяма степен несправедливо.

"От една страна хората, които имат възможности и могат да си позволят да си купят електромобил, получават допълнителен бонус и да паркират безплатно в синя и зелена зона. А от друга - с Наредбата за нискоемисионните зони забраняват на хората, които не могат да си позволят нова кола, да влизат в центъра на града. От тази година дори в много по-широк периметър, не само в идеалния център. И какво излиза - на богатите дават допълнителни бонуси, а бедните допълнително ги ощетяват. Няма как да се съгласим с подобна несправедливост и да, бихме подкрепили промяна за електромобилите в Наредбата", аргументира се той.

Какви ще са окончателните цени за паркиране в София, ще стане ясно окончателно в четвъртък (13 ноември), когато СОС ще гласува окончателно всички предложения.

