Новият зам.-кмет по транспорта в София - кой ще е той?

Съветник на бившия транспортен министър Георги Гвоздейков, който беше на поста в правителството на акад. Николай Денков и в последвалото служебно правителство, има най-голям шанс да стане зам.-кмет по транспорта в София. Това научи от свои източници Actualno.com.

Става въпрос за Виктор Чаушев. Като съветник на Гвоздейков той като отговаря за транспортния компонент от Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

"Виктор Чаушев е страхотен експерт в транспорта. Каквито хубави инициативи прокарахме в общинския съвет, той е човека в сянка. За разсроченото плащане на картата за обществен транспорт, за по-лесното влизане с велосипеди и тротинетки, заедно спестихме милиони на софиянци от автобусната фирма "МТК Гроуп" - това преди време написа за Чаушев Владислав Панев, докато все още беше активен политик, част от коалицията в "Демократична България" - Още: Одобрила ли е концесия без точни изчисления Столична община, ощетила софиянци с десетки милиони?

В медии като "Епицентър" обаче Виктор Чаушев е описван като близък приятел на Асен Василев. Отделно - разгледана е сагата с поръчка на 35 нови нискоемисионни мотриси за 1 млрд. лева, която Върховният административен съд (ВАС) отмени. "Епицентър" намесва Чаушев като един от двигателите на поръчката - дали е така е съвсем отделен въпрос.