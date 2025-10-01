Община Самоков предоставя нова здравно-социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания. В рамките на проекта „Иновативни здравно-социални услуги в Община Самоков“ се реализират две ключови дейности:

Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора в невъзможност за самообслужване. За целта 73 потребители преминават функционална оценка по скалата на Бартел и Лоутън-Броди, за да се установи какви помощни дейности им трябват и да получат персонализирана подкрепа.

Иновативни дистанционни услуги – телекеър. Телекеър е умна гривна за постоянно наблюдение на здравния статус, която измерва жизнени показатели като пулс, кръвно налягане и кислород в кръвта, засича падания или загуба на съзнание и включва SOS бутон за спешна връзка. Системата се управлява от помощен център 24/7 и ще обхване потребители на социални услуги.

По повод международния ден на възрастните хора, кметът на Община Самоков лично посети част от потребителите и им връчи умните гривни, за да им осигури безопасност, спокойствие и по-добро качество на живота. С тази инициатива показваме, че грижата за възрастните хора и хората с увреждания е приоритет за общината, като съчетаваме персонализирана помощ и иновативни технологии.