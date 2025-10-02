Военният лидер на "Хамас" в Газа отхвърля плана на Тръмп за мир

Посредниците в преговорите между Израел и "Хамас" са се свързали с ръководителя на военното крило на групировката в Ивицата Газа, който е посочил, че не е съгласен с новия план на САЩ за прекратяване на огъня. Смята се, че Из ал-Дин ал-Хадад вярва, че планът е изготвен с цел да унищожи "Хамас", независимо дали групата го приеме, или го отхвърли - затова той е решен да продължи да се сражава, предава BBC.

Какво включва планът на Тръмп за Газа?

Рамката от 20 точки, представена от американския президент Доналд Тръмп, за прекратяване на войната в палестинския анклав, вече е приета от Израел. Тя предвижда "Хамас" да се разоръжи и да няма бъдеща роля в управлението на Газа.

Предложението включва прекратяване на сраженията в Ивицата Газа, връщане на израелските заложници от страна на "Хамас" и създаване на международен Съвет за мир, който да помага в управлението на Газа и в който ще участва бившият британски премиер Тони Блеър. Самият Тръмп също ще има роля в надзора. В плана не е записано палестинските граждани да бъдат разселвани от Ивицата Газа.

Планът също така повдига възможността за „надежден път към самоопределение и държавност на Палестина“, ако условията бъдат изпълнени. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче настоява, че планът не означава палестинска държавност. Той казва, че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на тази идея. Припомняме, че няколко държави, включително Великобритания, Франция, Канада и Австралия, признаха Палестина за независима държава преди и по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември.

На пресконференция с израелския премиер Тръмп заяви, че ще даде на Израел „пълната си подкрепа да направи това, което трябва да направи“, ако "Хамас" отхвърли споразумението. Самият Нетаняху каза следното: „Ако Хамас отхвърли вашия план, господин президент, или ако уж го приемат и след това правят всичко, за да го провалят, тогава Израел ще довърши работата сам“.

На 30 септември Тръмп даде на "Хамас" ултиматум от 3-4 дни, за да даде отговор на идеята му.

Снимка: Getty Images

"Хамас" може да приеме плана с някои корекции

Смята се, че част от политическото ръководство на "Хамас" в Катар е склонно да я приеме с някои корекции, съобщава BBC.

Пречка за някои в "Хамас" е, че планът изисква от тях да предадат всички заложници през първите 72 часа от примирието, с което ще се лишат от единствения си жокер в преговорите: "Хамас" бере душа – единствената им карта са заложниците": Мохамед Халаф за ситуацията в Газа (ВИДЕО).

Въпреки гаранцията на Тръмп, че Израел ще спази условията, в групата, считана от САЩ и ЕС за терористична, липсва доверие, че Израел няма да възобнови военните си операции, след като получи заложниците – особено след като миналия месец се опита да убие лидерите на "Хамас" в катарската столица Доха с въздушен удар.

Смята се, че някои лидери на "Хамас" също се противопоставят на разполагането от страна на САЩ и арабските държави на „временни международни стабилизационни сили“ в Газа. Групировката ги разглежда като нова форма на окупация.

Картата на предложеното поетапно изтегляне на израелските войски от Газа, споделена от администрацията на Тръмп, показва „буферна зона за сигурност“ по границите на анклава с Египет и Израел, твърди "Хамас" - това също било пречка. Не е ясно как тази зона ще се управлява, но ако Израел е замесен, вероятно това също ще бъде предмет на спорове.

Нетаняху отхвърля част от идеите, макар да се съгласи с плана

Всъщност Бенямин Нетаняху, изглежда, отхвърля няколко от условията, след като първоначално се съгласи с предложението. Той настоя, че израелската армия ще може да остане в части от Газа и че Израел ще „се съпротивлява със сила“ на палестинска държава.

Това противоречи на условията на рамката на САЩ, която предвижда, че израелските сили ще се оттеглят напълно, „с изключение на присъствието в периметъра за сигурност, което ще остане, докато Газа не бъде напълно защитена от всякаква възникваща терористична заплаха“.

"Хамас" вече заяви, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена суверенна палестинска държава.

